SlowWine 2026: Guida al Vino Responsabile e Sostenibile

SlowWine 2026, l’annuale guida enologica di Slow Food, si presenta come un affresco dinamico e articolato del panorama vitivinicolo italiano e internazionale.

Giunta alla sua sedicesima edizione, il volume – disponibile sia in formato cartaceo, presentato a Milano, che in versione digitale sul sito di Slow Food Editore – non è semplicemente una raccolta di recensioni, ma un vero e proprio atlante della viticoltura responsabile e sostenibile.

L’edizione 2026 testimonia una crescita esponenziale nel numero di vini valutati, raggiungendo quota 7972, a riprova dell’impegno costante di Slow Food nel monitorare e promuovere la diversità del patrimonio viticolo.

Tuttavia, la mera quantità non definisce il valore di SlowWine.

L’attenzione è rivolta alla qualità, all’etica e al rispetto dell’ambiente.

Questo si riflette nel numero significativo di cantine che adottano pratiche agricole biologiche o biodinamiche, certificazioni che attestano un approccio attento alla salute del suolo, alla biodiversità e al benessere animale, ammontando a 1172 realtà.

Un numero ancora maggiore, 3023, è rappresentato dai vini in bottiglia leggeri, con un peso inferiore o uguale a 450 grammi, una scelta consapevole che risponde a una crescente sensibilità verso la riduzione dell’impatto ambientale legato al packaging.SlowWine 2026 introduce inoltre 133 nuove aziende, simbolo di innovazione e vitalità nel settore, arricchendo ulteriormente il ventaglio di proposte.

Il sistema di valutazione di SlowWine si articola in diverse categorie, riconoscendo non solo l’eccellenza qualitativa, ma anche l’impegno etico e la sostenibilità.

Le “Chiocciole” – 242 in questa edizione – identificano le cantine che incarnano i principi fondamentali di Slow Food: buone, pulite e giuste, promuovendo un’agricoltura rispettosa del territorio e dei lavoratori.

Le “Bottiglie”, 188, rappresentano l’apice della valutazione, premiando quei vini che esprimono un’eccezionale qualità organolettica, frutto di una sapiente combinazione di terroir, viticoltura e vinificazione.

Più che una semplice guida, SlowWine 2026 si configura come un vero e proprio strumento per i consumatori consapevoli, desiderosi di scegliere vini che raccontino storie di passione, dedizione e responsabilità, contribuendo a preservare la ricchezza e la diversità del patrimonio vitivinicolo per le generazioni future.

Il volume non è solo un elenco di indirizzi e recensioni, ma una bussola per orientarsi in un mondo viticolo sempre più complesso, valorizzando le piccole produzioni, i vitigni autoctoni e le pratiche agricole che pongono al centro il rispetto per la terra e le persone.