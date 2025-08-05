giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniValle d'AostaValle d'Aosta: Un Viaggio di Sapori e Tradizioni
Valle d'Aosta

Valle d’Aosta: Un Viaggio di Sapori e Tradizioni

Di Redazione CityNotizie

L’estate valdostana si accende con “Non solo show cooking”, un ciclo di eventi dedicati alla celebrazione del patrimonio culinario regionale, ben oltre la semplice esibizione in cucina. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni enogastronomiche che da secoli caratterizzano il territorio, riscoprendo sapori autentici e ingredienti genuini.Il format, rinnovato e ampliato rispetto alle edizioni passate, propone un’esperienza multisensoriale che unisce dimostrazioni di alta cucina a narrazioni di storie e saperi tramandati di generazione in generazione. Non si tratta solo di assistere alla preparazione di piatti prelibati, ma di comprendere le radici culturali che li alimentano, le tecniche artigianali impiegate e il legame profondo con il paesaggio alpino.Il viaggio attraverso i sapori valdostani prende il via a Cogne, il 26 luglio, nella suggestiva cornice della piazza del Municipio. Qui, la chef Giuseppina Serra guiderà il pubblico alla scoperta di ricette tradizionali, reinterpretate con un tocco di modernità e creatività. Seguirà, il 3 agosto, l’appuntamento a La Thuile, un gioiello alpino immerso nelle valli occidentali, con un focus sulle specialità locali e le erbe selvatiche che arricchiscono i piatti della tradizione.Il 6 agosto, la festa si sposta a Gressoney-Saint-Jean, un borgo incastonato tra le vette del comprensorio del Monte Bianco. In piazza Obre Platz, lo chef Giuseppe Cardullo intratterrà il pubblico con una dimostrazione che esalterà i prodotti di montagna, dalla carne di allevamento ai formaggi artigianali, raccontando le storie dei pastori e delle famiglie che li producono.L’ultimo appuntamento del ciclo, il 12 agosto, si terrà a La Magdeleine, un piccolo paese di confine che conserva intatto il suo fascino rustico. Lo chef Lorenzo Boccuto, con la sua maestria, illustrerà l’uso sapiente delle patate, ingrediente versatile e fondamentale nella cucina valdostana, proponendo piatti che spaziano dagli antipasti ai dessert.”Non solo show cooking” rappresenta un’opportunità imperdibile per residenti e visitatori, un invito a condividere un’esperienza autentica, un viaggio emozionante alla scoperta dell’anima valdostana, racchiusa nei suoi sapori e nelle sue tradizioni. Un omaggio alla terra, ai suoi prodotti e alle persone che la rendono unica.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv