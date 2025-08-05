giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniValle d'AostaValle d'Aosta: Via i Distretti del Cibo, nuove opportunità per le aziende.
Valle d'Aosta

Valle d’Aosta: Via i Distretti del Cibo, nuove opportunità per le aziende.

Di Redazione CityNotizie

La Regione Valle d’Aosta ha recentemente compiuto un passo significativo verso la valorizzazione del suo patrimonio agroalimentare e rurale, approvando le disposizioni attuative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”. Tale iniziativa, formalizzata in recepimento del decreto legislativo del 2001 che orienta e modernizza il settore agricolo, rappresenta un’occasione concreta per le aziende valdostane di accedere a opportunità di finanziamento e supporto a livello nazionale, colmando una lacuna normativa che aveva precedentemente impedito l’accesso a tali risorse.Un Distretto del cibo si configura come un ecosistema integrato di attori locali, unendo imprese agricole e alimentari, consorzi, enti pubblici, camere di commercio e altre realtà che operano sinergicamente nel tessuto produttivo regionale. L’obiettivo primario è la promozione e la tutela dell’identità agroalimentare, la salvaguardia della qualità dei prodotti, e la valorizzazione del paesaggio rurale valdostano. Il distretto non è semplicemente un’aggregazione di aziende, ma un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale che coinvolge attivamente tutti gli stakeholder, dalla produzione alla trasformazione, dalla commercializzazione all’offerta turistico-culturale.L’accordo costitutivo del distretto deve garantire la massima inclusività, favorendo l’adesione di tutti gli operatori interessati e definendo in modo trasparente le modalità di partecipazione e le finalità perseguite. Un elemento distintivo è la rappresentatività del distretto, che deve focalizzarsi sulla promozione di uno o più prodotti agricoli e/o alimentari tipici, radicati nel territorio e capaci di incarnarne l’identità culturale e gastronomica.L’assessore all’Agricoltura, Marco Carrel, sottolinea come questa iniziativa apra a nuove prospettive per le aziende valdostane. L’accesso ai bandi nazionali destinati ai Distretti del cibo permette di ottenere finanziamenti per la promozione dei prodotti agroalimentari, ma anche per sostenere attività di ricerca e sviluppo orientate all’innovazione e alla competitività. L’iter di approvazione ha permesso di identificare risorse nazionali precedentemente inaccessibili, testimoniando l’importanza della collaborazione tra le regioni per massimizzare le opportunità di sviluppo.Per partecipare al processo di riconoscimento, le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it. Il modulo di domanda, completo di tutte le informazioni necessarie, è disponibile sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta, nella sezione dedicata all’agricoltura, offrendo alle aziende uno strumento pratico e accessibile per presentare la propria candidatura e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro agroalimentare solido e prospero per la regione. L’iniziativa si pone come un volano per lo sviluppo sostenibile del territorio, incentivando la creazione di filiere corte, la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione di un turismo enogastronomico di qualità.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv