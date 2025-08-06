giovedì 7 Agosto 2025

RegioniLiguriaVegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Di Redazione CityNotizie

Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà coraggiosa e visionaria: una piccola fattoria vegana che sfida la tradizione venatoria, educa alla sostenibilità e sogna un laboratorio e un home restaurant 100% vegetale.

A Davagna, un piccolo comune dell’entroterra genovese, dove il verde è profondo e la tradizione legata alla caccia e all’allevamento è ancora ben radicata, ha preso forma un progetto controcorrente. Si chiama VegToria, e non è solo un nome evocativo, ma una visione concreta: quella di Marco Lavagno, ideatore e fondatore di un’azienda agricola etica e vegana, in un territorio che di vegano ha avuto ben poco – almeno fino ad ora.

Dalla cura delle persone a quella della terra

Prima di dedicarsi alla terra, Marco ha speso quindici anni nel sociale, lavorando a stretto contatto con persone con disabilità, curando orti condivisi e laboratori di cucina all’interno di associazioni come Angsa Liguria e l’Associazione Ligure Sindrome X-Fragile.

“Da quel mondo ho imparato il valore dell’inclusione e del fare con le mani”, racconta.
“Ma sentivo il bisogno di creare uno spazio mio, dove poter coltivare un’alternativa reale – non solo alimentare, ma culturale.”

Quel luogo oggi ha un nome: VegToria, un rifugio agricolo e sociale dove non si sfruttano animali e dove la biodiversità è parte integrante del progetto.

Una micro-fattoria antispecista

Oltre all’orto — con cachi, prugne, fave e ortaggi stagionali — il cuore del progetto è la parte dedicata agli animali salvati. Tra le prime presenze, tre galli tratti in salvo da una situazione a rischio. A breve arriveranno anche piccioni disabili, ospitati in una voliera in costruzione, e altri piccoli animali come galline e conigli. Non una fattoria didattica classica, ma un rifugio: un luogo dove gli animali vivono senza finalità produttive, né allevamento, né sfruttamento, né consumo.

Una cucina che educa al gusto e al cambiamento

Nella visione di Marco, cibo e consapevolezza vanno di pari passo. Dopo anni di sperimentazione, oggi sta per prendere forma un home restaurant vegano. Le prime cene, già testate con amici e parenti, hanno avuto grande successo — anche tra i commensali onnivori. Tra i piatti simbolo c’è il “vagu”, un ragù vegetale a base di soia, piselli o lupini, arricchito con verdure e aromi locali. Le ricette nascono da ricordi familiari e da corsi seguiti con attenzione. Il pesto senza formaggio, le frittate senza uova e i sughi a base di erbe spontanee raccolte nei dintorni sono solo alcuni esempi della sua proposta.

Un luogo di autonomia e formazione

Oltre al sogno culinario, VegToria vuole essere un luogo educativo. Marco immagina di ospitare weekend esperienziali per piccoli gruppi con disabilità, favorendo percorsi di autonomia e coinvolgendo i partecipanti nella cura dell’orto, nella preparazione dei pasti e nella vita della fattoria. In futuro spera di attivare collaborazioni con le scuole, per offrire laboratori pratici e sensoriali: dalla raccolta delle erbe alla cucina naturale, fino alla conoscenza degli animali ospiti.

Tra ostacoli e ostinazione: la sfida del territorio

Trovare spazio per crescere non è semplice. Le terre confinanti, incolte da anni, non vengono concesse nemmeno in comodato gratuito. I lavori per sistemare l’esterno e il futuro laboratorio avanzano a rilento. E la diffidenza da parte della comunità locale – in larga parte composta da cacciatori e allevatori – è ancora forte.

“In molti mi vedono come il diverso”, confessa Marco.
“Ma non mi scoraggio. Voglio dimostrare che un altro modello è possibile. Senza imporlo, ma offrendo una scelta.”

Prossima tappa: l’inaugurazione

Settembre sarà il mese dell’apertura ufficiale. Il sogno di Marco è diventare un punto di riferimento per una nuova agricoltura, rispettosa, inclusiva e profondamente radicata nel rispetto della vita.

“La natura può essere compagna, non risorsa da sfruttare. Qui gli animali vivono, crescono e muoiono quando e come vuole la natura, non l’uomo. Questo è il mio modo di fare attivismo”.

📍 VegToria – Azienda agricola vegana
Via Meco 57, Davagna (GE)
📞 Info: +39 348.3392471

