giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
Cibo & DintorniViticoltura Italiana: Fatturato da 14 Miliardi e Sfide Future
Cibo & Dintorni

Viticoltura Italiana: Fatturato da 14 Miliardi e Sfide Future

Di Redazione CityNotizie

La vitivinicoltura italiana, pilastro imprescindibile del panorama agroalimentare nazionale, si presenta nel 2024 come un ecosistema economico complesso e dinamico, capace di generare un fatturato di 14 miliardi di euro, equivalente al 10% dell’intero comparto agroalimentare. Questa rilevanza è sostenuta da una rete capillare di 241.000 aziende agricole, un tessuto produttivo che si estende su oltre 680.000 ettari di terreno vitato e che si articola attorno a circa 30.000 imprese vinificatrici, spesso realtà familiari custodi di secoli di tradizione e know-how.La recente tavola rotonda promossa congiuntamente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e il Comitato Nazionale Vini ha offerto un’occasione cruciale per analizzare le sfide e le opportunità che attendono il settore. Il Comitato Nazionale Vini, con la sua missione di tutela e valorizzazione delle denominazioni, ha ribadito l’importanza di preservare l’identità e la qualità dei vini italiani, elementi distintivi che ne determinano il successo sui mercati globali.I 44 milioni di ettolitri prodotti nel 2024 collocano l’Italia al vertice della produzione vinaria mondiale, una leadership consolidata da un’eredità vitivinicola millenaria e da un costante investimento in innovazione e sostenibilità. Tuttavia, il successo non si misura solo in termini di volume. L’export, che ha raggiunto quasi 22 milioni di ettolitri per un valore superiore agli 8 miliardi di euro, sottolinea la capacità dell’Italia di posizionarsi come leader indiscusso in termini di quantità esportata e, al secondo posto, per valore, evidenziando la percezione di qualità e prestigio associata ai vini italiani.Questo primato internazionale, tuttavia, non deve indurre compiacimento. Il contesto globale è in continua evoluzione, con nuove sfide poste dai cambiamenti climatici, dalle mutate preferenze dei consumatori e dalla crescente concorrenza di altri paesi produttori. La sostenibilità ambientale, l’adozione di pratiche agricole innovative e la valorizzazione delle filiere corte e dei prodotti di nicchia rappresentano imperativi strategici per garantire la competitività e la resilienza del settore vitivinicolo italiano nel lungo termine. È fondamentale promuovere la formazione di professionisti qualificati, sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà resistenti e tecniche di vinificazione avanzate, e rafforzare la cooperazione tra i diversi attori della filiera, dalle imprese agricole alle cantine, dai distributori ai commercianti. Solo attraverso un approccio integrato e proattivo sarà possibile preservare e ampliare il ruolo guida dell’Italia nel panorama vinario mondiale.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv