105 Summer Festival: Genova vibra al ritmo dell’estate.

Un’onda di energia vibrante ha travolto Piazza della Vittoria a Genova, accogliendo oltre quattromila spettatori per l’edizione 2024 del 105 Summer Festival, un appuntamento musicale divenuto un pilastro dell’estate ligure. L’evento, trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio 105 e sui canali di Radio 105 TV, ha presentato un caleidoscopio sonoro, mescolando con maestria generi diversi – dalla pop alla rap, dalla dance all’elettronica – in una programmazione pensata per un pubblico eterogeneo, capace di superare le barriere anagrafiche.Ventiquattro artisti, figure di spicco nel panorama musicale contemporaneo, hanno incantato la folla, infondendo un’atmosfera di festa e condivisione. Tra i nomi più attesi e celebrati, Annalisa ha regalato performance cariche di emozione, Rose Villain ha conquistato con la sua energia travolgente, Francesco Gabbani ha fatto ballare con le sue ritmiche coinvolgenti, mentre i Gemelli Diversi hanno riproposto i loro classici intramontabili.La Liguria, e in particolare Genova con la sua storica Piazza della Vittoria, si afferma sempre più come location privilegiata per questo importante festival. Un legame che si rafforza anno dopo anno, come sottolineato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e dall’Assessore Regionale al Turismo, Luca Lombardi. Entrambi riconoscono il 105 Summer Festival come uno strumento di promozione turistica di inestimabile valore, capace di proiettare l’immagine della regione a livello nazionale e internazionale.L’impatto dell’evento va ben oltre il mero intrattenimento. Si tratta di un potente motore di sviluppo economico e culturale per il territorio, capace di attrarre visitatori, generare opportunità di lavoro e rafforzare l’identità regionale. La trasformazione di Piazza della Vittoria in un palcoscenico a cielo aperto, illuminato da luci e suoni, non è solo una festa per gli occhi e le orecchie, ma un’occasione per celebrare la vivacità e la ricchezza del patrimonio ligure. La presenza di artisti di calibro nazionale e internazionale amplifica ulteriormente questo effetto, consolidando la reputazione della Liguria come destinazione culturale di primo piano e offrendo un’esperienza memorabile per migliaia di persone, creando un ricordo positivo che durerà nel tempo e incoraggerà future visite. L’evento si configura quindi non solo come un concerto, ma come un vero e proprio brand territoriale, capace di generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità.