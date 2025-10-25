14 Anni Dopo: Memoria, Prevenzione e Futuro per la Liguria

Quattordici anni.

Un tempo che segna un solco profondo nella memoria collettiva, un tempo che richiede riflessione e rinnovato impegno.

Oggi, il sistema di Protezione Civile si stringe con rinnovato affetto alle famiglie che hanno subito la perdita dei loro cari, un dolore che ha colpito duramente la comunità.

Onoriamo la loro memoria, ricordando con profonda gratitudine figure esemplari come Sandro Usai, volontario instancabile che ha dedicato la sua esistenza al servizio del prossimo, sacrificando la propria vita in un atto di eroico altruismo.

L’anniversario non è solo un momento di commemorazione, ma un’occasione per valutare il percorso compiuto e proiettarsi verso il futuro, un futuro in cui la resilienza e la prevenzione siano pilastri fondamentali.

Negli anni successivi alla tragedia, la Liguria ha intrapreso un viaggio trasformativo, non solo a livello di consapevolezza civica, ma anche nell’evoluzione del suo sistema di Protezione Civile.

L’educazione e la disseminazione di conoscenze in materia di autoprotezione sono diventate priorità assolute.

La popolazione, sempre più informata e preparata, rappresenta il primo e più importante baluardo contro gli eventi calamitosi.

Il progresso non si misura solo in termini di infrastrutture, ma anche, e soprattutto, nella capacità di ogni cittadino di comprendere i rischi e di agire con prontezza e sicurezza.

Il sistema di Protezione Civile ligure si è evoluto in un modello di eccellenza a livello nazionale.

L’esperienza maturata, la professionalità del personale, la collaborazione tra enti locali e la capacità di innovazione tecnologica hanno contribuito a creare una struttura di risposta alle emergenze all’avanguardia.

L’investimento continuo in risorse umane, attrezzature e tecnologie rappresenta un impegno concreto a garantire la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti.

L’inaugurazione del nuovo presidio comunale di Protezione Civile a Beverino e la partecipazione alle cerimonie commemorative a Monterosso, Borghetto e Brugnato, simboleggiano un impegno costante a rafforzare la rete di sicurezza e a promuovere la cultura della prevenzione.

La collaborazione con i sindaci e con le comunità locali è essenziale per costruire un futuro più sicuro e resiliente.

Il ricordo delle vittime non deve dissolversi nel tempo, ma deve alimentare la determinazione a proteggere il territorio e a onorare il sacrificio di coloro che hanno dato tutto per il bene comune.

Ogni azione, ogni investimento, ogni formazione deve essere un tributo alla loro memoria e un passo avanti verso un futuro più sicuro per tutti.