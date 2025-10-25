A10 Genova-Ventimiglia: Ingorgo di 5 km dopo incidente a catena

Un ingorgo di proporzioni significative, esteso per circa cinque chilometri, ha paralizzato la circolazione sull’autostrada A10, tratta Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra il collegamento con l’autostrada A7 e il nodo di Genova Pra’, in direzione Ventimiglia.

L’evento, causato da un incidente a catena che ha visto coinvolti tre veicoli, ha fortunatamente provocato solo ferite lievi per una persona, prontamente soccorsa.

La dinamica dell’urto, presumibilmente legata a una frenata improvvisa e alla conseguente difficoltà di mantenere la distanza di sicurezza, ha rapidamente generato un accumulo di veicoli, amplificato dalla densità del traffico tipica di questo percorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso del 118, la polizia stradale, incaricata di effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto, e il personale di Autostrade per l’Italia, responsabile della gestione del traffico e della messa in sicurezza del tratto autostradale.

Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, di pulizia della carreggiata e di ripristino delle normali condizioni di circolazione si sono rivelate complesse, data l’estensione della coda e la necessità di garantire la sicurezza degli operatori e dei passeggeri.

Parallelamente all’emergenza causata dall’incidente, ulteriori rallentamenti si registrano lungo la stessa A10.

Un tratto di circa tre chilometri è interessato da code dovute a lavori in corso che impongono una riduzione della velocità e una modifica temporanea della configurazione della carreggiata, in particolare nel tratto compreso tra il bivio con l’inizio della complanare di Savona e Celle Ligure.

Ulteriori disagi, per un chilometro di coda, si verificano nel tratto che collega il bivio con l’A7 e l’A10 Genova-Ventimiglia con il bivio per l’A7/A12 Genova-Livorno, anch’esso a causa di interventi manutentivi programmati.

La situazione complessiva evidenzia come la combinazione di fattori – incidenti e lavori in corso – possa rapidamente compromettere la fluidità del traffico su arterie autostradali strategiche come l’A10, sottolineando l’importanza della prudenza alla guida, del rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza, e della necessità di informarsi preventivamente sulle condizioni del traffico e sui lavori in programma per programmare spostamenti in modo consapevole.

L’evento serve anche a rimarcare l’importanza di una pianificazione adeguata degli interventi autostradali, cercando di minimizzare l’impatto sulla circolazione e comunicando in modo efficace ai viaggiatori le modifiche alla viabilità.