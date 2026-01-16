A26 bloccata: grave incidente, traffico in tilt e ore di attesa.

Un grave incidente, verificatosi sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e l’innesto con l’A10 in direzione Genova, ha determinato un blocco totale del traffico, generando una colonna di veicoli che si estende per oltre dieci chilometri.

Fortunatamente, l’evento non ha provocato feriti gravi: gli autisti dei due mezzi pesanti coinvolti sono risultati illesi, nonostante la violenza dell’impatto.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, ma sembra coinvolgere un malfunzionamento meccanico di uno dei veicoli, che ha innescato una reazione a catena con l’altro camion. L’impatto ha causato la rottura di uno dei serbatoi, con conseguente sversamento di gasolio sulla carreggiata, creando una situazione di pericolo aggiuntiva e complicando le operazioni di soccorso.

Immediatamente mobilitati, i soccorritori di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale stanno lavorando incessantemente per ripristinare la sicurezza del tratto autostradale.

Le operazioni di pulizia della carreggiata, rese difficoltose dalla quantità di gasolio disperso, richiedono tempi considerevoli e rappresentano un ostacolo significativo alla riapertura della A26.

La società Autostrade per l’Italia, consapevole delle ripercussioni sull’utenza, ha predisposto percorsi alternativi per agevolare la viabilità.

Per i veicoli leggeri diretti verso Genova, si consiglia vivamente di abbandonare l’autostrada in corrispondenza dello svincolo di Masone e percorrere la strada provinciale 456 del Turchino, rientrando in A10 all’altezza di Genova Pra’.

In alternativa, per il traffico diretto a Genova, Savona e Livorno, si suggerisce di utilizzare l’autostrada A7 Serravalle-Genova.

Si raccomanda agli automobilisti di mantenere la calma, rispettare le indicazioni del personale di soccorso e di evitare di intraprendere manovre rischiose.

L’attesa per il ripristino della normale circolazione potrebbe protrarsi per diverse ore, data la complessità delle operazioni in corso.

La situazione evidenzia, ancora una volta, l’importanza di una manutenzione scrupolosa dei mezzi pesanti e della vigilanza alla guida per prevenire incidenti che possano avere ripercussioni sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La riapertura del tratto autostradale dipenderà dall’efficace rimozione del gasolio e dalla verifica della stabilità strutturale della carreggiata, garantendo la massima sicurezza prima di consentire il transito dei veicoli.