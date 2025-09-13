Aggressione nel Golfo Paradiso: indagine e soccorsi

Un drammatico evento ha scosso la serenità del Golfo Paradiso, innescando una complessa operazione di soccorso e l’apertura di un’inchiesta giudiziaria.

Nel pomeriggio odierno, una giovane donna ha segnalato di essere stata vittima di un’aggressione sessuale in una località costiera a picco sul promontorio di Portofino.

La gravità della denuncia ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i servizi di emergenza, trasformando un angolo di paradiso in teatro di un’urgente necessità di intervento.

La telefonata alla centrale operativa del 118 ha dato il via a un protocollo di sicurezza che ha coinvolto una pluralità di corpi specializzati.

Oltre ai vigili del fuoco di Rapallo, la risposta è stata coordinata con l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto, cruciale per la complessità del terreno e la potenziale necessità di ricerche in mare, e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova, esperti nella gestione di scenari di soccorso acquatici e nella raccolta di prove potenzialmente sommerse.

Mantenendo il contatto telefonico con l’operatore del 118, una linea vitale per garantire la stabilità emotiva della giovane donna e fornire informazioni precise agli operatori, i soccorritori si sono prontamente diretti verso la localizzazione indicata.

La sua estrazione dalla posizione, presumibilmente complessa e difficile da raggiungere a piedi, è stata gestita con la massima cautela, garantendo la sua incolumità e minimizzando il rischio di ulteriori traumi.

Trasferita inizialmente al porticciolo di Camogli, il punto logistico più accessibile, è stata poi trasportata all’ospedale Galliera di Genova, dove le attende una batteria completa di esami medici e psicologici.

L’apertura di un’inchiesta, affidata alla Procura della Repubblica, è un atto formale ma essenziale per ricostruire minuziosamente la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori si applicheranno a raccogliere ogni elemento probatorio: testimonianze, tracce biologiche, riscontri tecnici.

La ricostruzione dei fatti sarà complessa, richiedendo un’analisi forense accurata e un’approfondita indagine sui possibili moventi e sull’identificazione dell’aggressore.

Questo tragico episodio solleva interrogativi profondi sulla sicurezza nelle aree costiere, sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e sulla sensibilizzazione del pubblico riguardo alla prevenzione della violenza sessuale.

Il Golfo Paradiso, luogo di bellezza e tranquillità, si trova ora a confrontarsi con la dolorosa realtà di un crimine che ne ha offuscato la serenità.