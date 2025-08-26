Ahmed Mustak: omicidio e blackout tra normalità e tragedia

La sentenza a ventidue anni e sei mesi inflitta ad Ahmed Mustak, operaio bengalese, rappresenta una profonda riflessione sulla natura del male e sulla fragilità dell’apparente normalità.

La corte d’assise, presieduta da Massimo Cusatti, ha ricostruito con meticolosa attenzione la tragica notte tra il 6 e il 7 marzo 2023, svelando un piano omicida mascherato da presunto suicidio.

La versione fornita dall’imputato, inizialmente presentata come una narrazione confusa e disorientata, è stata demolita dalle prove, rivelando una colpevole manipolazione volta a eludere la giustizia.

L’impianto accusatorio, supportato da un’indagine approfondita, ha accertato un omicidio premeditato, caratterizzato da un dolo inequivocabile.

La decisione dei giudici, equilibrando elementi aggravanti e attenuanti, si è addentrata nell’analisi della personalità dell’uomo, un individuo descritto come un soggetto fino ad allora irreprensibile, testimone di una vita apparentemente ordinaria.

La corte ha riconosciuto l’incongruenza tra la sua condotta pregressa e l’atrocità del gesto, suggerendo un crollo improvviso, un “blackout” nella capacità di autocontrollo, che tuttavia non può assolvere da una responsabilità penale così grave.

Il racconto dei fatti, come ricostruito dalla corte, è agghiacciante.

Ahmed Mustak colpì Sharmin Sultana, la moglie, con un oggetto contundente in cucina, inferendole una ferita mortale.

La donna, agonizzante, trascorse ore di sofferenza, mentre l’imputato, in un gesto di inaudita crudeltà, la precipitò dalla finestra, assicurandosi che fosse ancora viva.

L’omissione di soccorso, la mancata richiesta di assistenza medica, costituisce un elemento aggravante che ha contribuito a definire la severità della pena.

L’azione finale, la drammatica caduta dal balcone, non fu che l’epilogo di un piano macchinoso, una liberazione brutale di un corpo reso inutile.

Il pubblico ministero Marcello Maresca, nella sua arringa, ha delineato un quadro complesso, suggerendo che il desiderio di emancipazione di Sharmin Sultana, la sua ricerca di autonomia e l’uso dei social network, fossero elementi catalizzatori di una dinamica conflittuale che sfociò nella tragedia.

Questa interpretazione, pur non giustificando in alcun modo l’atto violento, offre una possibile chiave di lettura della frattura esistenziale che portò Ahmed Mustak a compiere un gesto così disumano.

La difesa, rappresentata dall’avvocata Vittoria Garbarini, ha tentato di mitigare la responsabilità dell’imputato, ma senza successo, di fronte all’evidenza dei fatti e alla forza delle argomentazioni accusatorie.

La sentenza, dunque, non solo punisce un crimine efferato, ma invita a una riflessione più ampia sulle dinamiche di potere, sull’importanza dell’autonomia individuale e sui pericoli insiti nella repressione del desiderio di libertà.