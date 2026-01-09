Albenga: Inaugurato l’Ospedale della Comunità, un modello innovativo

L’avvio dell’Ospedale della Comunità di Albenga (Savona) segna una svolta strategica nell’evoluzione del sistema sanitario locale e rappresenta un investimento significativo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale, cofinanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Questa nuova struttura, parte integrante dell’Area Socio Sanitaria Locale 2, incarna una visione di cura orientata alla persona e proattiva nella gestione delle patologie croniche e fragilità assistenziali.

L’Ospedale della Comunità non è semplicemente un presidio di ricovero, ma un nodo cruciale in un modello di cura integrata.

Il suo scopo primario è intercettare pazienti che, pur non richiedendo il livello di intensità di un reparto ospedaliero acuto, necessitano di un supporto che non può essere efficacemente garantito a domicilio.

Questo approccio mirato riduce la pressione sugli ospedali per acuti, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e consentendo ai professionisti sanitari di concentrarsi su patologie più complesse e urgenti.

L’inaugurazione, già operativa con una prima fase di 20 posti letto, destinati ad espandersi progressivamente fino a 30, testimonia un impegno concreto a rispondere ai bisogni emergenti della popolazione.

La degenza massima prevista, di 30 giorni, è calibrata per offrire un supporto transitorio, facilitando il passaggio tra l’ospedale e il contesto domestico, e promuovendo un percorso assistenziale continuativo.

L’Ospedale della Comunità accoglie pazienti dimessi dagli ospedali per acuti e segnalati dai medici di medicina generale, fungendo da ponte tra le cure ospedaliere e la gestione territoriale.

L’investimento complessivo, stimato in circa 3,1 milioni di euro, comprende non solo interventi strutturali e adeguamenti impiantistici, ma anche l’acquisto di tecnologie all’avanguardia, volte a garantire standard qualitativi elevati e a migliorare l’esperienza del paziente.

Questa dotazione tecnologica avanzata, unita alla competenza del personale sanitario, permette di offrire un’ampia gamma di servizi, dalla fisioterapia alla riabilitazione, dalla gestione delle terapie farmacologiche al supporto psicologico.

L’Ospedale della Comunità di Albenga si inserisce in un ecosistema sanitario locale in rapida evoluzione, che include già un punto di primo intervento attivo 24 ore su 24, una Casa della Comunità, un ospedale per acuti e un centro chirurgico.

L’assessore regionale alla Sanità ha sottolineato come questa integrazione di servizi rappresenti un elemento chiave per la creazione di un sistema di cura coeso e reattivo, in grado di rispondere in modo efficace alle sfide demografiche e alle crescenti richieste di assistenza sanitaria.

In meno di un anno, il presidio sanitario locale ha subito una trasformazione radicale, diventando un esempio di come l’innovazione e l’attenzione al territorio possano migliorare significativamente la qualità della vita dei cittadini.

L’Ospedale della Comunità di Albenga non è solo una struttura fisica, ma un simbolo di speranza e di fiducia in un futuro in cui la sanità sia accessibile, equa e centrata sulla persona.