Alberto Dellepiane riconfermato Presidente di Assorimorchiatori

L’Associazione Nazionale Armatori Rimorchiatori Portuali (Assorimorchiatori), voce autorevole e rappresentativa del settore del rimorchio portuale in Italia, ha riconfermato Alberto Dellepiane alla guida dell’associazione per il triennio 2024-2026. Dellepiane, Amministratore Delegato di Italia Medtug, società del Gruppo MSC, incarna la continuità strategica e l’esperienza consolidate nel panorama del rimorchio, un elemento cruciale per la movimentazione sicura ed efficiente delle navi nei porti italiani.Il riconferma del Presidente Dellepiane va di pari passo con la conferma del Consiglio Direttivo, un organo composto da figure di spicco e rappresentanti di realtà consolidate nel settore. Alessandro Russo (Cafimar) mantiene la carica di Vice Presidente, mentre Corrado Neri (Fratelli Neri) continua a presiedere la Commissione Porti, un ruolo fondamentale per coordinare le attività e le strategie con le Autorità Portuali e gli altri stakeholder del sistema portuale nazionale. Paolo Visco (Gruppo Scafi) guida la Commissione Relazioni Industriali, focalizzata sull’interlocuzione con le istituzioni e le associazioni di categoria per promuovere gli interessi del settore. Alberto Cattaruzza (Tripmare-Ocean) assume la responsabilità di Tesoriere, gestendo le risorse finanziarie dell’associazione e assicurando la sostenibilità economica delle iniziative. Paola Barretta (impresa Fratelli Barretta) e Pio Pugliese (ConTug) completano il Consiglio, apportando ulteriori competenze e prospettive al processo decisionale.Un ulteriore segnale di crescita e ampliamento dell’associazione è l’ingresso di Rimorchiatori Sardi, concessionario del servizio di rimorchio in tutti i porti della Sardegna. Questa nuova adesione rafforza la rappresentatività di Assorimorchiatori a livello territoriale e amplifica la sua capacità di affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzano il contesto portuale italiano, con particolare attenzione alle specificità delle realtà insulari.Il ruolo di Assorimorchiatori non si limita alla rappresentanza degli interessi dei suoi membri. L’associazione svolge un’attività di promozione dello sviluppo tecnologico e della sicurezza nel settore del rimorchio, supportando la formazione del personale e contribuendo alla definizione di standard qualitativi e procedurali. In un contesto globale in rapida evoluzione, con crescenti pressioni sulla sostenibilità ambientale e sull’efficienza operativa, Assorimorchiatori si conferma un punto di riferimento imprescindibile per il futuro del trasporto marittimo in Italia.