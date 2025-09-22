Allagamento all’ospedale San Giuseppe: emergenza e fragilità del sistema sanitario.

L’emergenza meteorologica che ha recentemente flagellato la Liguria ha inferto un colpo significativo al sistema sanitario locale, con l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona) a fronteggiare conseguenze dirette e tangibili.

L’eccezionale piovosità, esacerbata dalla configurazione orografica del territorio e aggravata dall’allerta meteo arancione per temporali, ha determinato un evento di allagamento che ha investito i piani inferiori della struttura ospedaliera.

L’infiltrazione di detriti, acqua e fango ha non solo compromesso l’integrità fisica degli ambienti, ma ha sollevato immediate preoccupazioni per la continuità dei servizi essenziali offerti alla comunità.

L’Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese, dimostrando prontezza e capacità di risposta, ha prontamente attivato un piano di emergenza per mitigare l’impatto sulla popolazione assistita.

La priorità è stata la salvaguardia della salute dei pazienti.

In particolare, le sedute di dialisi, procedure salvavita per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica, sono state temporaneamente riorganizzate.

Questo ha implicato il trasferimento delle sedute programmate per la settimana presso le strutture ospedaliere di Albenga e Savona, garantendo così la continuità del trattamento senza interruzioni.

Parallelamente, le sedute operatorie, anch’esse cruciali per la gestione di patologie e interventi chirurgici programmati, sono state relocate all’ospedale di Savona.

Questa decisione, seppur temporanea, sottolinea la fragilità delle infrastrutture sanitarie di fronte a eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi, e richiama l’attenzione sulla necessità di investimenti mirati alla resilienza delle strutture ospedaliere.

La situazione evidenzia la dipendenza di un territorio dalle risorse sanitarie presenti e l’importanza di una rete di supporto diffusa, capace di rispondere efficacemente in caso di emergenza.

Mentre il resto dei servizi sanitari offerti dall’ospedale San Giuseppe non ha subito interruzioni significative, l’evento ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità complessiva del sistema sanitario regionale e sulla necessità di sviluppare protocolli di gestione del rischio sempre più sofisticati, che tengano conto delle mutate condizioni climatiche e delle conseguenti pressioni sulle risorse disponibili.

L’episodio si configura come un campanello d’allarme, invitando a una riflessione più ampia sulla pianificazione territoriale, sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla preparazione a fronteggiare le sfide poste dal cambiamento climatico.