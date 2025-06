Allarme a Genova: bambine ferite da caduta di tubi da impalcatura

Un episodio di grave allarme ha scosso il quartiere residenziale di Albaro, a Genova, questo pomeriggio. Due bambine, entrambe di nove anni, hanno riportato lesioni a seguito della caduta di tubi provenienti da un’impalcatura in disuso. L’incidente, che ha avuto luogo in via Zara, ha coinvolto le due giovanissime mentre si recavano a una lezione di danza, testimoniando una tragica concomitanza di eventi.L’evento ha immediatamente generato una corsa ai soccorsi. Il personale del 118 ha prontamente raggiunto il luogo dell’accaduto, stabilizzando le condizioni delle bambine e trasportandole in codice giallo, indicativo di una gravità moderata, presso l’ospedale pediatrico Gaslini, dove sono attualmente in osservazione. Sebbene le lesioni siano state descritte come di striscio, l’impatto con gli oggetti caduti ha provocato un profondo trauma emotivo per le bambine e per i loro familiari.Immediatamente attivati, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre tecnici dell’Asl 3 hanno avviato un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e verificare la conformità del cantiere alle normative di sicurezza. Le prime ricostruzioni suggeriscono un cedimento strutturale dell’impalcatura come causa scatenante dell’incidente, sollevando interrogativi urgenti sulla manutenzione e la stabilità delle strutture in cantiere.L’episodio riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza dei cantieri edili, in particolare per quanto riguarda la tutela dei minori che risiedono o frequentano aree adiacenti a tali aree di lavoro. La prevenzione, la corretta manutenzione delle strutture e il rispetto rigoroso delle normative di sicurezza diventano imperativi ineludibili per evitare che simili tragedie si ripetano. L’attenzione ora è rivolta alle indagini che dovranno chiarire le dinamiche dell’incidente e individuare eventuali negligenze che hanno contribuito al tragico evento, garantendo che le responsabilità siano attribuite e che vengano adottate misure correttive adeguate. La comunità di Albaro, scossa e preoccupata, attende con ansia risposte chiare e rassicurazioni sulla sicurezza del proprio territorio.