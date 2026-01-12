Allarme Cybercrime a Genova: Arresti, Truffe e Attacchi Strategici

Nel 2025, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova ha registrato un aumento significativo delle minacce e delle attività criminali nel panorama digitale ligure, richiedendo un’intensificazione degli sforzi investigativi e delle misure preventive.

L’operazione, che ha portato all’arresto di sette individui e alla denuncia di trenta, rivela un quadro allarmante di sfruttamento minorile online, crimini finanziari sofisticati e attacchi mirati a infrastrutture strategiche.

La tutela dei soggetti vulnerabili rappresenta una priorità assoluta.

Le indagini, estese a 1.298 persone coinvolte in reati previsti dal Codice Rosso, hanno portato a 245 perquisizioni, focalizzandosi su stalking, molestie online e, in particolare, la diffusione non consensuale di immagini intime.

La sextortion, una forma di coercizione che combina ricatti sessuali ed estorsione finanziaria, ha colpito 21 vittime, con una preoccupante prevalenza di uomini e tre minori.

Questa dinamica evidenzia una crescente consapevolezza da parte dei cybercriminali di sfruttare la vulnerabilità psicologica delle vittime per ottenere guadagni illeciti.

Parallelamente, il Centro Operativo ha dovuto fronteggiare un’ondata di attacchi informatici mirati a servizi online rivolti a cittadini e realtà economiche.

Particolarmente colpite sono state le aziende operanti nei settori del trasporto pubblico e della logistica, settori vitali per l’economia regionale e nazionale.

La complessità di queste operazioni ha rivelato l’esistenza di gruppi di cybercriminali finanziati da stati esteri, con l’obiettivo di acquisire informazioni sensibili in settori strategici per la sicurezza nazionale.

L’attacco informatico subito dalla Asl, che ha compromesso la gestione di dati sanitari sensibili, costituisce un esempio concreto delle potenziali conseguenze di queste attività.

L’aumento delle tensioni geopolitiche internazionali ha generato un incremento delle minacce ibride, richiedendo un rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto al radicalismo online.

La sezione Cyberterrorismo ha monitorato oltre 40.000 spazi virtuali, identificando e neutralizzando contenuti estremisti e potenziali focolai di radicalizzazione.

Il fronte dei crimini finanziari online presenta un quadro altrettanto allarmante.

Sono stati trattati 935 casi, con 155 persone denunciate per reati di e-commerce e frodi cyber.

La provincia di Genova, in particolare, ha registrato oltre 600 casi di truffe, che hanno messo a dura prova la capacità di risposta delle forze dell’ordine.

L’utilizzo sempre più diffuso di criptovalute complica le indagini, rendendo più difficile il tracciamento dei flussi finanziari illeciti e offrendo agli autori di reato un ulteriore livello di opacità.

La necessità di sviluppare competenze specialistiche e strumenti innovativi per contrastare queste nuove forme di criminalità finanziaria è diventata una priorità strategica.

L’evoluzione tecnologica impone un continuo aggiornamento delle strategie di contrasto per rimanere un passo avanti rispetto alle tecniche sempre più sofisticate utilizzate dai criminali informatici.