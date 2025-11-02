Allerta gialla in Liguria: Arpal estende il livello di attenzione.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpal) ha esteso il livello di allerta giallo per avverse condizioni meteorologiche che interessano il centro-levante della Liguria, un territorio particolarmente vulnerabile a fenomeni di questo tipo.

L’estensione dell’allerta, disposta in considerazione della persistenza e dell’evoluzione del sistema perturbativo, riflette una valutazione del rischio basata su modelli previsionali e dati osservativi in tempo reale.

La situazione più critica riguarda il genovesato, dove l’allerta gialla per temporali è stata prorogata fino alle ore 21:00, mentre la fascia costiera spezzina, estendendosi fino al confine toscano, mantiene il livello di allerta fino alla mezzanotte, con particolare attenzione ai piccoli corsi d’acqua e alle aree adiacenti.

Questo indica una maggiore probabilità di esondazioni localizzate e di smottamenti in queste zone.

Un aspetto cruciale riguarda i grandi bacini idrografici del levante ligure, dove l’allerta gialla è attiva a partire dalle ore 15:00 di oggi e si protrarrà fino alle ore 3:00 del mattino successivo.

Questa misura precauzionale è essenziale per monitorare attentamente i livelli dei corsi d’acqua e prevenire criticità come l’inondazione di aree a valle.

Nello specifico, le valli dello Scrivia, dell’Aveto e del Trebbia presentano scenari di rischio differenziati: l’allerta per i bacini minori e medi è valida fino alle ore 21:00, mentre i grandi bacini entreranno in allerta gialla dalle ore 15:00 fino alla mezzanotte.

Questa stratificazione evidenzia la necessità di un’attenta gestione del territorio e di un coordinamento tra i diversi enti coinvolti.

Arpal monitora anche l’intensità dei venti.

Si segnalano condizioni ventose da sud, con raffiche potenzialmente impetuose che potrebbero raggiungere i 50-60 km/h per l’intera giornata odierna.

Per domani, invece, si prevede una rotazione dei venti, con correnti sostenute da nord sul genovesato, sempre con raffiche che potrebbero superare i 50-60 km/h.

Questi venti, sommati all’umidità presente nell’aria, aumentano il rischio di fenomeni instabili e di riduzione della visibilità.

Le precipitazioni, finora moderate su tutto il territorio regionale, hanno raggiunto la loro massima intensità oraria a Corniolo, frazione del comune di Riomaggiore, dove sono stati misurati 38.4 mm di pioggia in un’ora.

Questa concentrazione di acqua in un breve lasso di tempo sottolinea la capacità del sistema perturbativo di generare eventi pluviometrici intensi e localizzati, esacerbando il rischio di allagamenti e frane.

L’allerta gialla, pur non indicando una situazione di emergenza immediata, sollecita la popolazione a prestare la massima attenzione, a evitare spostamenti non necessari nelle zone più a rischio e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti.

È fondamentale essere preparati a eventuali evoluzioni del sistema meteorologico e a garantire la sicurezza propria e altrui.