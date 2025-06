Allerta Gialla: Temporali Intensi e Rischio Downburst al Nord-Ovest

Un’allerta gialla per temporali è stata diramata da Arpal, estendendosi a una vasta area dei versanti padani occidentali e orientali, nonché al centro della Liguria, con validità dalle ore 18:00 fino alla conclusione della giornata odierna. L’evento meteorologico è il risultato dell’imminente incursione di una massa d’aria fredda, un fenomeno che destabilizzerà l’atmosfera già satura di umidità sul Nord-Ovest della penisola.Le previsioni indicano l’innesco di fenomeni temporaleschi di notevole intensità, caratterizzati non solo da precipitazioni abbondanti, ma anche da piogge torrenziali e dalla caduta di grandine di varie dimensioni. Particolarmente preoccupanti sono i possibili downburst, potenti correnti discendenti che, a causa della loro forza e velocità, possono provocare danni significativi a infrastrutture e vegetazione, simulando in alcuni casi l’effetto di un tornado.L’evoluzione della perturbazione prevede un’iniziale concentrazione dei fenomeni sulla Lombardia e il Piemonte, per poi estendersi rapidamente ai versanti padani della Liguria nel corso del pomeriggio. La transizione dell’aria fredda verso le aree costiere sarà rapida, traducendosi in temporali di breve durata ma con un’energia concentrata. Questa dinamica atmosferica amplifica il rischio di eventi meteorologici estremi, come fulmini frequenti e raffiche di vento sostenute, che localmente potrebbero superare i 100 km/h. La forza del vento rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo, capace di compromettere la sicurezza di persone e cose, soprattutto in aree esposte.Nonostante l’intensità dei fenomeni previsti, l’evoluzione del sistema temporalesco indica una progressiva attenuazione durante la notte, preludendo a una giornata di domani, domenica 22 giugno, caratterizzata dal ritorno delle condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate. La Sala Operativa Regionale manterrà la massima vigilanza durante l’intero periodo di allerta, garantendo un monitoraggio continuo della situazione e la gestione di eventuali emergenze. Per un aggiornamento costante e dettagliato sull’andamento dell’allerta e la localizzazione dei fenomeni, si invita la cittadinanza a consultare la piattaforma online dedicata, accessibile all’indirizzo https://allertaliguria.regione.liguria.it/. La consultazione del sito è fondamentale per rimanere informati e adottare le precauzioni necessarie.