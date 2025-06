America’s Cup a Napoli: un’onda di 1,2 miliardi di euro.

L’edizione 2027 dell’America’s Cup a Napoli si configura come un’opportunità strategica di crescita economica per il territorio, proiettando un’onda di benefici che si estende ben oltre il mero dato turistico. Un’analisi dettagliata, condotta congiuntamente dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo e Luiss Business School, quantifica un impatto immediato di circa 690 milioni di euro, un valore che si amplifica significativamente nel lungo termine, stimato in oltre 1,2 miliardi di euro.L’effetto moltiplicatore di questa manifestazione sportiva di rilevanza globale trascende la semplice spesa turistica diretta, che si prevede raggiunga i 370 milioni di euro. Questa cifra comprende l’incremento di consumi legati all’alloggio, alla ristorazione e ai trasporti, sostenuti da un flusso stimato tra 1,5 e 1,7 milioni di visitatori. Tuttavia, l’analisi approfondisce la comprensione del valore generato, estendendosi a settori correlati come l’indotto industriale, la creazione di nuovi posti di lavoro, la promozione dell’immagine del brand “Italia” a livello internazionale e il potenziamento delle infrastrutture.L’indotto industriale, in particolare, beneficerà di un significativo impulso grazie alla necessità di forniture specializzate per le imbarcazioni, le strutture di supporto e l’organizzazione dell’evento. Questo stimola l’innovazione tecnologica e la crescita di aziende locali, proiettandole in un mercato globale. La creazione di posti di lavoro sarà un altro pilastro fondamentale, coprendo sia il breve periodo di preparazione e realizzazione dell’evento, sia il lungo termine, legato alla professionalizzazione di competenze specifiche.L’America’s Cup non è solamente un evento sportivo, ma un potente veicolo di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. La visibilità mediatica globale generata attirerà investimenti, stimolerà la domanda turistica anche al di fuori del periodo immediatamente successivo all’evento e rafforzerà l’attrattività del territorio a livello internazionale.Infine, il potenziamento delle infrastrutture, necessario per ospitare l’evento e garantire un’esperienza ottimale per i visitatori, lascerà in eredità al territorio un capitale tangibile che continuerà a generare benefici economici e sociali nel lungo termine, migliorando la qualità della vita dei residenti e rendendo Napoli e la regione Campani ancora più competitive nel panorama internazionale. L’evento si configura quindi come un investimento strategico per il futuro economico e sociale del territorio.