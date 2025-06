Amerigo Vespucci torna a La Spezia: un ponte tra Italia e il mondo

Il ritorno a La Spezia della nave scuola Amerigo Vespucci, dopo un’epopea di navigazione che l’ha vista solcare mari e oceani, rappresenta un evento di profondo significato culturale e nazionale. La sua imponente figura, simbolo tangibile della potenza marittima italiana, raggiungerà il molo Italia il 16 giugno, ponendo fine a un Tour Mondiale che ha superato le 50.000 miglia, un percorso che ha abbracciato cinque continenti, trentadue nazioni e una miriade di porti, ciascuno custode di storie e culture diverse.La sosta, che durerà fino al 23 giugno, offre all’intera comunità spezzina e ai visitatori un’occasione unica per avvicinarsi a questo gioiello della Marina Militare, un vero e proprio ambasciatore dell’Italia nel mondo. L’accoglienza sarà solenne: una scorta di imbarcazioni da diporto, un balletto di ultraleggeri che dipingeranno il cielo del Golfo dei Poeti con le bandiere tricolore, testimoneranno l’affetto e l’orgoglio che accompagnano il suo rientro.Questa volta, tuttavia, il ritorno non si limita a un semplice evento cerimoniale. L’iniziativa “Tour Mediterraneo Vespucci”, concepita dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuta da un ampio consorzio di dodici ministeri, si configura come un progetto strategico di comunicazione e valorizzazione dell’identità italiana. Al di là del prestigio della nave e dell’abilità dell’equipaggio, si tratta di proiettare un’immagine complessa e articolata dell’Italia contemporanea, capace di coniugare tradizione e innovazione, arte e scienza, artigianato e industria.L’equipaggio, composto da ufficiali, sottufficiali e allievi in formazione, incarna questi valori. La loro esperienza in mare, l’interazione con le comunità locali nei porti visitati, costituiscono una preziosa opportunità per diffondere la conoscenza della cultura italiana, la sua ricca storia, i progressi scientifici, le eccellenze gastronomiche e le tecnologie all’avanguardia. Il Tour Mediterraneo, in particolare, mira a consolidare i legami con i paesi del bacino, promuovendo il dialogo e la collaborazione in un contesto di crescente complessità globale. La cerimonia di benvenuto, presieduta dalle massime autorità militari e civili, sarà un momento di celebrazione e riconoscimento del ruolo della Marina Militare nella difesa degli interessi nazionali e nella promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo. L’apertura gratuita del Museo Tecnico Navale di Spezia durante la sosta offrirà al pubblico un’ulteriore finestra sul mondo della navigazione e sulla storia marittima italiana, arricchendo l’esperienza e alimentando l’interesse delle nuove generazioni. Il Vespucci, dunque, non è solo una nave, ma un ponte culturale, un simbolo di progresso e un veicolo di orgoglio nazionale.