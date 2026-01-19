Amministrazione giudiziale Amt: Bucci chiede prudenza e il bilancio 2024

La richiesta di amministrazione giudiziale avanzata dalla Procura di Genova nei confronti di Amt, l’azienda di trasporto pubblico ligure, solleva interrogativi complessi e richiede un’analisi puntuale che trascenda le dichiarazioni di intenti.

Come sottolinea il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è prematuro esprimere giudizi definitivi senza la visione del bilancio 2024, un documento essenziale per comprendere la reale portata delle criticità finanziarie che affliggono l’azienda.

La situazione di Amt rappresenta un caso emblematico delle sfide che gravano sulla governance delle aziende di trasporto pubblico locale, spesso caratterizzate da un delicato equilibrio tra servizio essenziale alla comunità, sostenibilità economica e gestione del debito.

Un debito di oltre 200 milioni di euro, come prospettato dalla Procura, denota una situazione di profonda difficoltà, che necessita di un’indagine approfondita per identificarne le cause primarie e i fattori di aggravamento.

L’insistenza di Bucci sulla necessità di esaminare il bilancio 2024 non è una semplice formalità burocratica, ma una condizione imprescindibile per poter valutare la fattibilità di interventi correttivi.

Il bilancio, infatti, non è solo un resoconto numerico, ma un vero e proprio strumento di trasparenza che rivela la composizione del debito, l’andamento delle entrate e delle uscite, l’efficienza operativa e la capacità di generare valore.

Senza questa visibilità, qualsiasi decisione di intervento, inclusa la possibile acquisizione di azioni da parte della Regione, risulterebbe priva di fondamento e potenzialmente dannosa per l’interesse pubblico.

L’assenza di un bilancio consolidato 2024 e di un preventivo 2025 evidenzia un profondo disordine amministrativo e una carenza di pianificazione strategica che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell’azienda.

La mancata osservanza delle scadenze previste, come la presentazione del bilancio a maggio 2025, solleva interrogativi sulla capacità degli attuali amministratori di assumersi responsabilità e garantire la continuità dell’attività aziendale.

La possibile acquisizione di azioni da parte della Regione rappresenta una soluzione potenzialmente percorribile, ma solo dopo aver accuratamente valutato la situazione finanziaria e operativa dell’azienda, sulla base di dati certi e verificabili.

Tale intervento deve essere guidato da criteri di efficienza, trasparenza e sostenibilità, al fine di preservare la qualità del servizio pubblico e tutelare l’interesse dei cittadini.

L’acquisizione di quote azionarie, inoltre, implicherebbe un’analisi dettagliata delle implicazioni legali, fiscali e di governance, al fine di evitare rischi e garantire la massima efficacia dell’intervento.

La priorità, tuttavia, deve essere rivolta alla risoluzione delle cause profonde che hanno portato l’azienda in questa situazione di crisi, attraverso una revisione radicale dei processi aziendali, una razionalizzazione delle risorse e un rafforzamento della governance.

Solo in questo modo sarà possibile ricostruire la fiducia dei lavoratori, dei cittadini e degli stakeholder, e garantire un futuro sostenibile per Amt.