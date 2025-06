AMT: gratuità trasporti per over 70, orario anticipato fino al 2025

A partire da lunedì 30 giugno, la rete di trasporto pubblico urbano gestita da AMT estende un importante beneficio alla popolazione anziana della Città Metropolitana di Genova, anticipando l’orario di gratuità per gli over 70. La misura, che entrerà in vigore alle 7:30, rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla precedente politica sperimentale, ora prorogata fino al 30 settembre, e mira a garantire un accesso più agevole e sicuro ai servizi di mobilità per una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, soprattutto durante i mesi estivi.L’iniziativa, frutto di una collaborazione sinergica tra la Sindaca Metropolitana Silvia Salis, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Genova, Emilio Robotti, e l’azienda AMT, testimonia un impegno concreto verso la promozione di una mobilità inclusiva e attenta alle esigenze dei cittadini più anziani. L’anticipo dell’orario, deliberato in risposta alla necessità di offrire una protezione rafforzata durante i periodi di ondate di calore, si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte a favorire l’accessibilità e la sostenibilità del sistema di trasporto pubblico.Il provvedimento, che avrà validità fino al 31 agosto 2025, non solo estende la disponibilità dei servizi AMT, ma sottolinea anche l’importanza di integrare la salvaguardia della salute pubblica con la gestione efficiente della mobilità urbana. La gratuità, estesa a tutte le linee della rete AMT, si rivolge a una popolazione che spesso presenta difficoltà di deambulazione e che necessita di soluzioni di trasporto pubblico sicure e accessibili.Per usufruire di questa agevolazione, è fondamentale possedere il ‘CityPass’, sia nella sua versione fisica che in quella digitale, scaricabile e gestibile tramite smartphone. L’implementazione di un sistema di identificazione digitale, come il CityPass, non solo facilita il controllo dell’accesso al servizio, ma contribuisce anche a una gestione più efficiente delle risorse e a un monitoraggio costante dell’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli over 70. L’iniziativa rappresenta un modello di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una mobilità più equa e sostenibile nel contesto urbano di Genova.