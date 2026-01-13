Arenzano: dopo Crans-Montana, divieto di fiamme libere nei locali

A seguito della tragica vicenda che ha visto protagonista Crans-Montana, dove un incendio ha causato la perdita di decine di giovani vite, il Comune di Arenzano, in provincia di Genova, assume una posizione di leadership in Liguria implementando misure proattive per la prevenzione di rischi d’incendio.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Silvestrini, ha emanato un’ordinanza che vieta l’impiego di candele pirotecniche e, più in generale, di qualsiasi forma di fiamma libera all’interno di esercizi pubblici, ristorazione e locali di intrattenimento.

La decisione, profondamente radicata nella necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio immobiliare, pubblico e privato, si configura come risposta a un evento drammatico che ha evidenziato la potenziale devastazione derivante da comportamenti imprudenti legati all’utilizzo di dispositivi pirotecnici.

La tragedia di Crans-Montana, che ha visto coinvolto anche un giovane genovese, Emanuele Galeppini, ha scosso l’opinione pubblica e ha reso urgente l’adozione di misure preventive a livello locale.

La dinamica dell’incendio, inizialmente attribuita all’utilizzo di candele pirotecniche applicate a bottiglie di champagne e distribuite al tavolo dei clienti, ha rivelato una combinazione di fattori critici: la presenza di materiali infiammabili (legno e pannelli fonoassorbenti) e l’impiego di fonti di innesco non controllate.

Questo scenario mette in luce la fragilità di ambienti chiusi e affollati, dove la propagazione di una fiamma, anche di piccole dimensioni, può avere conseguenze catastrofiche.

L’ordinanza comunale non intende, tuttavia, penalizzare attività che utilizzano fonti di luce o calore per esclusive finalità operative e che siano conformi alle rigorose normative sulla sicurezza antincendio.

Sono infatti escluse dalla restrizione gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, preventivamente autorizzati e sottoposti a verifiche periodiche per garantirne la conformità alle prescrizioni di legge.

La violazione del divieto comporta sanzioni pecuniarie variabili da 25 a 500 euro, accompagnate dalla sospensione temporanea dell’attività commerciale o ricreativa.

Questa misura punitiva mira a sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e a promuovere una cultura della prevenzione, in cui la sicurezza dei clienti e del personale sia prioritaria.

L’azione del Comune di Arenzano si pone come esempio per altre amministrazioni liguri, spingendo verso una riflessione più ampia sulla gestione dei rischi d’incendio in ambienti pubblici e invitando a una revisione delle pratiche consolidate, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.

La prevenzione, in questo contesto, non è solo un obbligo legale, ma un imperativo etico nei confronti della comunità.