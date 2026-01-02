Arresto internazionale a Savona: catturato tunisino trafficante di droga.

Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, le forze dell’ordine della provincia di Savona hanno eseguito un arresto di rilievo, culminato con la cattura di un cittadino tunisino di 41 anni, colpito da un provvedimento di arresto provvisorio emesso in esecuzione di un mandato internazionale.

L’intervento, condotto dalle Volanti, è scaturito da una segnalazione che indicava la presenza, all’interno del territorio savonese, di un individuo risultante come ricercato a livello europeo.

La ricerca si è concretizzata nell’individuazione dell’uomo in un alloggio destinato all’ospitalità turistica, situato lungo la Aurelia, a Vado Ligure.

L’identificazione e la verifica della sua identità hanno immediatamente rivelato il suo status di soggetto ricercato, innescando una serie di comunicazioni con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, in particolare con il Servizio per la Cooperazione Internazionale.

Dalle verifiche incrociate e dalle informazioni ricevute dalle autorità tunisine, è emerso che il mandato di arresto provvisorio era stato emesso a seguito di un’indagine in corso in Tunisia, che lo accusa di aver partecipato a un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

Le accuse specifiche riguardano il ruolo di intermediario e finanziatore in operazioni illecite transfrontaliere, con un impatto significativo sulla filiera dello spaccio.

La gravità dei reati contestati prevede una pena detentiva potenzialmente elevata, fino a un massimo di vent’anni di reclusione, secondo la legislazione tunisina.

L’arresto rappresenta un esempio di collaborazione transnazionale tra le forze di polizia, dimostrando l’efficacia degli strumenti di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e, in particolare, contro il traffico di sostanze stupefacenti.

La cattura segna un passo avanti nell’attività di contrasto a reti criminali che operano su più continenti, con l’obiettivo di disarticolare le loro strutture e perseguire i responsabili.

A seguito delle procedure di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle prossime determinazioni procedurali e dell’eventuale estradizione nel Paese di origine per affrontare i processi legali in corso.

L’evento sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio del territorio e di una stretta collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza per garantire la sicurezza pubblica e l’applicazione della legge a livello globale.