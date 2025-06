Assoluzione a Cogoleto: prevale il giusto processo

La vicenda che ha visto coinvolti tre ex consiglieri del Comune di Cogoleto, inizialmente accusati di violazione della legge Mancino a seguito di un saluto fascista durante una seduta consiliare del 27 gennaio 2021, si è conclusa con un’assoluzione, sancendo la prevalenza del giusto processo sulla gogna mediatica. La decisione del tribunale, che ha rilevato l’inconsistenza delle accuse, ha visto il pubblico ministero Francesco Cardona Albini richiedere l’assoluzione non solo per Mauro Siri (che si era precedentemente dimesso), ma anche per Valeria Amadei (Fratelli d’Italia) e Francesco Biamonti (Lega), questi ultimi anch’essi dimessi nel frattempo.L’episodio, innescatosi in concomitanza con la Giornata della Memoria, aveva generato un’ondata di sdegno e indignazione, amplificata dai social media e dai media nazionali, trasformando i consiglieri in protagonisti di un “tribunale del popolo” virtuale. I tre imputati si erano sempre difesi, adducendo la natura equivoca del gesto e offrendo un risarcimento di mille euro ciascuno all’ospedale Gaslini, un gesto che, seppur tardivo, mirava a mitigare l’impatto negativo della vicenda.L’avvocato Giacomo Gardella, difensore di Amadei e Biamonti, ha sottolineato come l’esito del processo rappresenti una vittoria della giustizia sostanziale, in contrapposizione alla superficialità dei giudizi frettolosi espressi online. Simile il commento dell’avvocato Alessandro Sola, legale di Siri, che ha evidenziato l’innocenza del suo assistito, descrivendolo come una persona profondamente antifascista e auspicando la chiusura di un capitolo giudiziario particolarmente tormentato. La richiesta di assoluzione avanzata dallo stesso pubblico ministero, riconosciuto la mancanza di elementi probatori a carico di Siri, conferma la correttezza della decisione finale.L’innesco formale dell’inchiesta aveva visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine, su disposizione del sindaco Paolo Bruzzone, che aveva pubblicamente manifestato disapprovazione dell’accaduto sui suoi canali social. La polizia aveva acquisito video e verbali dell’assemblea consiliare, ascoltando il sindaco e l’operatore incaricato delle riprese, quest’ultimo a rilevare per primo il gesto contestato. La vicenda aveva inoltre suscitato l’attenzione della prefettura, che aveva avviato un procedimento istruttorio sollecitato dalle forze di opposizione in consiglio regionale, a testimonianza della sensibilità politica e sociale che l’episodio aveva generato.Questo caso solleva interrogativi importanti sul ruolo dei social media nella formazione dell’opinione pubblica, sulla rapidità con cui si possono emettere condanne in assenza di un contraddittorio adeguato e sulla necessità di distinguere tra il diritto di esprimere disapprovazione e l’esercizio di un giudizio sommario e potenzialmente ingiusto. La sentenza, pur assolvendo gli imputati, rimane un monito sulla fragilità della reputazione e sulla necessità di un processo equo, basato su prove concrete e non su condanne mediatiche.