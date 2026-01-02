Attacco informatico ad Area 3: rischio e resilienza nel sistema sanitario.

Un grave incidente nella gestione dei dati sanitari ha colpito Area 3 (precedentemente Asl3) nel pomeriggio odierno, evidenziando le vulnerabilità intrinseche alla crescente dipendenza da fornitori esterni per servizi critici.

Un sofisticato attacco informatico ha compromesso il sistema di refertazione, gestito da una società terza, causando interruzioni temporanee in alcune aree operative.

L’episodio sottolinea la necessità di una valutazione continua dei rischi legati all’outsourcing di funzioni vitali per il servizio pubblico.

Immediatamente dopo la rilevazione dell’anomalia, Area 3 ha invocato il supporto di Liguria Digitale, un’agenzia regionale con competenze specialistiche in sicurezza informatica e digitalizzazione dei servizi pubblici.

Liguria Digitale ha mobilitato una task force di esperti, intervenendo a stretto contatto con il fornitore esterno per contenere i danni e avviare le procedure di ripristino.

È fondamentale sottolineare che le infrastrutture digitali di Liguria Digitale rimangono integre e operative, confermando la resilienza del sistema regionale di sicurezza informatica.

La strategia di intervento è orientata a minimizzare l’impatto sull’utenza e a garantire la continuità, seppur limitata, dei servizi sanitari essenziali.

La gravità dell’evento ha comportato l’attivazione di un protocollo di sicurezza avanzato, con la collaborazione immediata della Polizia Postale e dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (Acn).

Queste istituzioni stanno fornendo supporto specialistico per l’analisi forense dell’attacco, l’identificazione delle vulnerabilità sfruttate e la prevenzione di ulteriori intrusioni.

L’indagine mira a determinare la natura precisa dell’attacco, la sua origine e l’eventuale compromissione dei dati sensibili.

Il principio di precauzione impone la massima vigilanza e l’adozione di misure di sicurezza rafforzate.

L’episodio impone una riflessione approfondita sulla governance dei sistemi informatici sanitari e sulla necessità di implementare architetture più robuste e diversificate.

Area 3, Liguria Digitale, il fornitore esterno e le autorità competenti stanno lavorando in sinergia, attraverso una comunicazione trasparente e coordinata, per ripristinare progressivamente la piena operatività dei servizi coinvolti.

Si stanno valutando soluzioni temporanee e procedure alternative per mitigare l’impatto sui pazienti e sul personale sanitario, con l’obiettivo primario di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile.

L’evento evidenzia l’urgenza di investire in resilienza informatica, formazione del personale e piani di risposta agli incidenti, al fine di proteggere la salute pubblica e la fiducia dei cittadini.