Aurelia Liguria: Incertezza e Dubbi sul Futuro dei Cantieri

La recente riunione presso la sede nazionale di Ance, con la presenza attiva dei sindacati nazionali e il coinvolgimento a distanza delle rappresentanze regionali, ha evidenziato una situazione di profonda incertezza sul futuro delle infrastrutture stradali in Liguria, in particolare riguardanti l’Aurelia Bis di Savona e l’Aurelia della Spezia.

L’interlocuzione con ICI, che ha posto l’accento sull’importanza del nodo logistico “hub”, si è conclusa con una dichiarazione generica di prosecuzione dei lavori, priva di dettagli operativi concreti.

La constatazione più preoccupante, come sottolinea Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, risiede nella discrasenza tra l’impegno dichiarato e la capacità effettiva di realizzazione.

Un cantiere che necessita solo del 15% di completamento per essere concluso, ma che, con una forza lavoro limitata a soli otto persone (sei operai e due impiegati), appare soffocato da una gestione approssimativa e priva di visione strategica.

La mancanza di una dotazione organica adeguata suggerisce una sottovalutazione delle risorse necessarie per il completamento dell’opera, sollevando dubbi sulla reale volontà di accelerare i tempi.

L’Aurelia della Spezia presenta un quadro ancora più nebuloso.

La richiesta di concordato in bianco da parte dell’azienda, unitamente all’avviso di vendita di un asset in Calabria comparso online, alimenta sospetti su una possibile dismissione o riorganizzazione delle attività di ICI, con potenziali ripercussioni sul cantiere e sul futuro dei lavoratori.

L’assenza di un piano industriale dettagliato e condiviso per il cantiere di Savona rappresenta, a detta di Tafaria, una grave carenza gestionale.

Questa mancanza di programmazione a medio termine condanna il progetto a una navigazione incerta, caratterizzata da decisioni improvvisate e dalla costante minaccia di nuovi ritardi.

L’opera, oggetto di discussioni e promesse da oltre due decenni, merita un trattamento di maggiore rispetto e professionalità.

Filca Cisl Liguria, determinata a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire il completamento dell’opera, ha annunciato l’intenzione di convocare un incontro urgente con il Commissario Straordinario Castiglioni e l’Assessore regionale Giampedrone.

L’obiettivo è ottenere risposte precise e vincolanti sulla data di ultimazione dei lavori, con l’auspicio di porre fine a un tira e molla che non può più essere tollerato.

La richiesta di chiarezza e trasparenza si pone come imperativo per restituire credibilità a un progetto cruciale per lo sviluppo infrastrutturale e socio-economico della Liguria.

È necessario abbandonare le promesse vaghe e le strategie dilatorie, per assumere finalmente una responsabilità concreta e garantire il futuro dell’Aurelia.