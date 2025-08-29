Autoarticolato bloccato: caos e disagi nella Val Crosia.

Un blocco stradale significativo ha paralizzato la provinciale della Val Crosia a partire dalle prime ore del mattino, creando disagi e ripercussioni per la mobilità nella zona.

Un incidente che va oltre la semplice immobilità di un veicolo: una vera e propria sfida logistica per la comunità.

L’emergenza è scaturita dall’incastro di un autoarticolato, un mezzo di trasporto di grandi dimensioni, in un punto critico della provinciale, in prossimità del confine amministrativo con Perinaldo.

Le dinamiche dell’evento suggeriscono un errore di navigazione come causa scatenante.

Il conducente, diretto verso l’autostradale, avrebbe seguito le indicazioni fornite da un sistema GPS, il quale, evidentemente, non ha considerato l’effettivo andamento del tracciato stradale.

La Val Crosia, con la sua conformazione geografica caratterizzata da una progressiva riduzione della larghezza delle strade e da una marcata sinuosità, presenta una sfida intrinseca per i veicoli di grandi dimensioni.

La strada, in quel tratto specifico, si configura come una vera e propria gola, con pendenze accentuate e curve strette, inadatte al passaggio di mezzi pesanti.

L’autoarticolato, entrando in quella sezione, ha trovato sé stesso in una situazione di impasse, impossibilitato a procedere in avanti e non in grado di effettuare manovre di inversione di marcia.

La presenza di un veicolo di tali dimensioni, bloccato in un punto cruciale della viabilità provinciale, comporta la necessità di un intervento specializzato.

Le autorità competenti hanno richiesto l’intervento di una ditta specializzata nel recupero di mezzi pesanti, dotata delle attrezzature e delle competenze necessarie per rimuovere l’autoarticolato senza ulteriori danni alla strada o al veicolo stesso.

Mentre si attende l’arrivo dei soccorsi, la popolazione residente nella Val Crosia e i viaggiatori diretti verso la costa o verso l’entroterra si trovano costretti a percorrere un itinerario alternativo significativamente più lungo e complesso.

La deviazione obbligata prevede il transito attraverso la Val Nervia, con un percorso che attraversa i comuni di Dolceacqua e Apricale, aumentando i tempi di percorrenza e potenzialmente creando congestione sulle strade alternative.

L’evento solleva interrogativi sulla precisione e l’affidabilità dei sistemi di navigazione, soprattutto in aree geografiche complesse come la Val Crosia.

Sottolinea, inoltre, l’importanza di una conoscenza approfondita del territorio da parte dei conducenti, integrando le indicazioni del navigatore con la percezione diretta dell’ambiente circostante.

Il blocco stradale, al di là della sua immediatezza, si configura come un monito: la tecnologia, per quanto avanzata, non può sostituire il buon senso e la conoscenza del territorio.