Bambino Cade da Terzo Piano: Miracoloso Sopravvissuto a Cogorno

Un evento sconvolgente ha scosso la comunità di San Salvatore di Cogorno, nel Tigullio, questa mattina: un bambino di due anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo, sopravvivendo a una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Il piccolo, sfuggito momentaneamente all’attenzione materna, è riuscito a raggiungere il balcone, da cui è rovinato al suolo.

L’angoscia della madre, le sue urla disperate, hanno immediatamente allertato i vicini, i quali hanno prontamente attivato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 112.

Immediatamente intervenute sono state le squadre della Croce Rossa di Cogorno e del 118, che hanno preso in carico il bambino sul posto, stabilizzandolo in attesa del trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Gaslini di Genova.

Il trasporto è avvenuto in codice rosso, indicando la gravità della situazione e l’imminente necessità di cure intensive.

Attualmente, il bambino è ricoverato nel reparto semintensiva, dove è sottoposto a una serie di approfonditi accertamenti diagnostici per valutare l’estensione delle lesioni e programmare il percorso terapeutico più adeguato.

L’episodio ha riacceso l’attenzione su un tema purtroppo ricorrente: la sicurezza dei bambini in ambito domestico, in particolare per quanto riguarda i balconi e le finestre.

L’incidente si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazione, segnato da eventi simili verificatisi in altre località.

A distanza di pochi giorni, infatti, un altro bambino di due anni ha subito gravi lesioni, con fratture e ferite significative, a seguito di una caduta da un balcone a Imperia.

Questi due episodi consecutivi sollevano interrogativi urgenti sulla prevenzione e sulla necessità di sensibilizzare i genitori e le famiglie sull’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate.

I Carabinieri della compagnia di Sestri Levante sono intervenuti per avviare le indagini, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’inchiesta si concentrerà sull’analisi delle circostanze che hanno portato alla tragica caduta, esaminando il contesto familiare e le possibili negligenze.

Nel frattempo, la comunità locale è in stato di shock, con la speranza che il bambino possa riprendersi completamente e tornare a casa.