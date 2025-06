Banca Passadore: Rinasce a Genova, tra Storia e Innovazione

Nel cuore del quartiere di Piccapietra, a Genova, si erge rinnovata la sede storica della Banca Passadore e C., inaugurata in un evento esclusivo riservato agli azionisti e alle figure chiave del tessuto istituzionale locale. Più che una semplice ristrutturazione, si tratta di una metamorfosi architettonica che celebra un’eredità centenaria proiettata verso il futuro. L’edificio, originariamente concepito e realizzato dalla stessa banca negli anni ’60, ha subito una profonda revisione che ne ha radicalmente trasformato la funzionalità e l’impronta estetica.L’intervento, avviato nel 2020, ha superato la logica del mero adeguamento strutturale, configurandosi come una vera e propria riqualificazione strategica. L’ampliamento, che ha visto l’aggiunta di due nuovi piani, non ha solo incrementato lo spazio lavorativo, ma ha anche introdotto aree dedicate all’ospitalità di alto livello e al benessere dei dipendenti, anticipando le esigenze di un’organizzazione moderna e orientata alle persone. L’obiettivo primario è stato quello di coniugare la tradizione e l’innovazione, creando un ambiente di lavoro stimolante, efficiente e allineato ai più elevati standard internazionali.Il quinto piano, cuore pulsante della nuova sede, ospita una raffinata “lounge” riservata ai clienti e ai partner dell’istituto, un vero e proprio salotto di rappresentanza che integra un ristorante di prestigio e un bar esclusivo. Un piccolo museo multimediale interattivo, dedicato alla storia e all’evoluzione della Banca Passadore e C., offre un viaggio immersivo nel patrimonio culturale e finanziario dell’istituto, testimoniando il suo contributo allo sviluppo economico del territorio. L’impegno per la sostenibilità ambientale si concretizza in scelte progettuali audaci. La copertura dell’edificio è stata trasformata in un suggestivo “roof garden”, un’oasi verde sospesa nel cielo genovese, con vista panoramica sulla città. Un giardino pensile, con un tappeto erboso, ulivi secolari e siepi curate, offre uno spazio di relax e contemplazione, un’estensione naturale dell’ambiente lavorativo. Il welfare aziendale si declina in benefit tangibili per il personale: una trattoria interna dedicata ai dipendenti, un’area relax interna, oltre alla palestra, all’asilo nido interaziendale, al servizio concierge e agli altri benefit già offerti. L’innovazione tecnologica si manifesta nell’installazione di pannelli e piastrelle fotovoltaiche, in grado di generare 75MWh di energia all’anno, e in un impianto geotermico da 70kW, con 12 sonde profonde che sfruttano il calore naturale della terra. L’autosilo, completamente rinnovato e robotizzato, alimentato da fonti rinnovabili, dispone di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e biciclette a disposizione del personale, promuovendo una mobilità sostenibile. La complessità dell’opera, che ha coinvolto 21 imprese in oltre 1.100 giorni di cantiere, testimonia la visione ambiziosa e la capacità di realizzare progetti complessi, confermando il ruolo della Banca Passadore e C. come pilastro del sistema finanziario ligure e come esempio di eccellenza nel panorama bancario italiano.