Befana a Genova: Gioia, Tradizione e Comunità in Piazza

Un’ondata di allegria ha investito Genova, culminando in una celebrazione vibrante in piazza Matteotti per accogliere la Befana, simbolo di chiusura delle festività natalizie.

L’evento, più di una semplice consegna di dolciumi, si è configurato come un vero e proprio rito di comunità, un momento di gioia condivisa che ha riscaldato il cuore della città.

La Befana, attesa con impazienza da bambini e adulti, ha fatto un’entrata scenografica, calandosi dalla scala dei Vigili del Fuoco al suono festoso della Banda musicale di Rivarolo.

Un gesto simbolico che ha richiamato l’attenzione e suscitato l’entusiasmo, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Le calze piene di dolci e caramelle, distribuite a ogni bambino presente, hanno rappresentato la concretizzazione di un sogno, un piccolo tesoro da custodire nel cuore.

La Sindaca Silvia Salis, visibilmente emozionata, ha espresso la sua profonda soddisfazione per il successo delle iniziative natalizie promosse dall’amministrazione comunale.

“Quest’anno Genova ha brillato di una luce particolare,” ha affermato, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione attiva dei cittadini e dei turisti.

L’accensione dell’albero di Natale, i concerti, gli eventi culturali e, in particolare, il Capodanno in piazza della Vittoria, hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e accogliente, rafforzando l’identità e il senso di appartenenza alla comunità genovese.

La Sindaca ha espresso il desiderio che Genova continui a essere una città viva, dinamica, inclusiva e capace di accogliere con calore e generosità chiunque la visiti.

L’organizzazione dell’evento, frutto di una collaborazione sinergica tra il Comune di Genova, Fiva Confcommercio, il Comando dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Carabinieri, ha dimostrato l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso per il bene della collettività.

Il gesto di Fiva Confcommercio e della Camera di Commercio, che hanno offerto le caramelle, ha ulteriormente arricchito l’evento, contribuendo a rendere la festa ancora più speciale e memorabile.

La presenza di questi partner istituzionali e associativi sottolinea l’impegno a promuovere iniziative che favoriscano la crescita sociale ed economica del territorio.