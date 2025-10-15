Biellese: Inchiesta sulla Diga, Svolta nel Sistema di Sfruttamento Lavoro

L’inchiesta in corso nel Biellese, innescata da un grave incidente sul lavoro alla diga dell’Ingagna, ha portato alla luce una rete di pratiche illegali che denunciano un sistema di sfruttamento del lavoro e una pericolosa elusione delle norme di sicurezza in diversi cantieri pubblici.

Un’operazione della Procura di Biella, supportata dalla Guardia di Finanza, ha portato a un provvedimento di perquisizione nei confronti di cinque individui, accusati di reati che spaziano dal caporalato alla lesione colposa aggravata, passando per la gestione irregolare di subappalti.

L’indagine, che si è estesa oltre i confini del Biellese, con perquisizioni eseguite in diciannove località sparse in Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria, rivela un fenomeno strutturato e diffuso.

Un contingente di sessanta militari della Guardia di Finanza ha setacciato abitazioni, sedi aziendali e cantieri edili alla ricerca di prove documentali e materiali che possano confermare l’esistenza di un sistema volto a eludere i controlli e a massimizzare i profitti a costo della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

L’incidente che ha dato il via all’indagine rappresenta una tragica sintesi di un problema più ampio: la vulnerabilità dei lavoratori migranti, spesso impiegati in condizioni precarie e con salari insufficienti, costretti ad accettare condizioni di lavoro rischiose per la mera sopravvivenza.

Il fenomeno del caporalato, inteso non solo come intermediazione illegale, ma come vera e propria forma di sfruttamento, si manifesta attraverso la creazione di una catena di subappalti che disincentiva la responsabilità e la trasparenza.

Le aziende general contractor, esternalizzando lavori a imprese di piccole dimensioni o addirittura a manodopera in nero, si sottraggono agli obblighi legali in materia di sicurezza, contrattualizzazione e formazione.

La diffusione geografica delle perquisizioni suggerisce che il sistema di sfruttamento non si limita a una singola area geografica, ma si tratta di una dinamica complessa e ramificata, che coinvolge diverse regioni italiane.

Questo implica la necessità di un approccio investigativo coordinato e di una risposta legislativa efficace, che non si limiti alla repressione dei reati individuali, ma che agisca sulle cause strutturali del fenomeno.

L’inchiesta solleva interrogativi cruciali sull’efficacia dei controlli pubblici, sulla responsabilità delle aziende e sulla necessità di rafforzare la tutela dei lavoratori, in particolare quelli migranti, che spesso si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità.

La vicenda della diga dell’Ingagna, dunque, si configura come un campanello d’allarme, che richiede un’azione urgente e mirata per contrastare lo sfruttamento del lavoro e garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano nel settore delle costruzioni.

È necessario promuovere una cultura della legalità e della responsabilità, in cui il rispetto delle norme di sicurezza e la tutela dei diritti dei lavoratori siano prioritari, al di sopra di qualsiasi interesse economico.