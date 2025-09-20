Bluegame punta all’espansione: nuovo stabilimento all’avanguardia.

Bluegame, brand di lusso all’interno del prestigioso gruppo Sanlorenzo, proietta il proprio sguardo verso un futuro di espansione, consolidando la propria posizione di leader nell’innovazione nel settore nautico.

Un pilastro fondamentale di questa visione è rappresentato dal nuovo stabilimento, in costruzione a Cologne, in provincia di Brescia, destinato a diventare operativo entro il 2027.

La struttura, estesa su un terreno di 20.000 metri quadrati, di cui 11.000 coperti, si preannuncia come un avveniristico polo produttivo, potenzialmente il più all’avanguardia d’Europa, grazie all’adozione di tecnologie all’ultima generazione e a processi produttivi ottimizzati.

Questo investimento strategico non si limita all’incremento della capacità produttiva – cruciale per soddisfare la crescente domanda – ma si inserisce in un piano più ampio di sviluppo globale.

Carla Demaria, Amministratore Delegato di Bluegame, evidenzia come il nuovo cantiere, unitamente all’espansione della rete commerciale, costituisca un elemento chiave per rafforzare la presenza del brand sui mercati internazionali.

In particolare, l’apertura di nuove concessionarie negli Stati Uniti rappresenta una priorità, nonostante le sfide poste dalle dinamiche tariffarie, che, pur richiedendo una gestione attenta, non risultano insormontabili.

Il Salone Nautico di Genova ha offerto un’ulteriore conferma del buon andamento del settore, corroborando i segnali positivi già emersi durante il Salone di Cannes.

Bluegame ha presentato sei modelli, forte di un backlog di ordini già significativo e fiduciosa nella capacità di incrementare ulteriormente i contratti.

La ripresa del mercato, in particolare per le imbarcazioni di dimensioni più contenute, è un fenomeno che, pur non impattando direttamente sul posizionamento premium di Bluegame, contribuisce a creare un clima generale di ottimismo.

Guardando al futuro, l’identità di Bluegame si configura come un elemento distintivo all’interno del gruppo Sanlorenzo.

Il brand si definisce un “enfant terrible”, incarnando un approccio audace e innovativo, simboleggiato dal claim “osiamo l’inosabile”.

L’impegno verso la sostenibilità, esemplificato dalla chaseboat sviluppata per la Coppa America, spinta da propulsione totalmente a idrogeno, testimonia la volontà di Bluegame di superare i confini dell’innovazione tecnologica e di contribuire a un futuro più responsabile per il settore nautico.

L’evoluzione dei modelli futuri rimane incerta, ma l’identità di Bluegame, forte della sua storia e della sua visione, continuerà a guidare l’azienda verso nuove vette di eccellenza.