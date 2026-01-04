Bromelina da Genova a Milano: un ponte di cura tra ospedali

In un esempio emblematico di collaborazione sanitaria nazionale, la Farmacia dell’Ospedale Niguarda di Milano ha richiesto un supporto cruciale alla Farmacia dell’Ospedale Villa Scassi di Genova.

L’urgenza ha riguardato l’invio di 15 flaconi di estratto di bromelina, un farmaco specialistico non disponibile localmente, per un investimento complessivo di 20.000 euro.

Questo episodio sottolinea la rete di competenza e supporto che lega le strutture sanitarie italiane, particolarmente in situazioni di necessità.

Il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi si distingue come punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la gestione di lesioni estese.

La sua expertise è radicata in una pionieristica applicazione dell’estratto di bromelina, un elemento fondamentale nel trattamento precoce delle ustioni gravi.

L’utilizzo di questo farmaco si è rivelato determinante per il controllo iniziale del danno tissutale, in una fase critica in cui ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

La struttura genovese è riconosciuta dall’European Burns Association come uno degli otto centri italiani ad elevatissimo standard qualitativo.

Questa certificazione attesta un impegno costante verso l’eccellenza clinica, la ricerca e l’innovazione terapeutica.

La sua posizione strategica all’interno della rete nazionale si consolida grazie a una combinazione di competenze specialistiche avanzate, un’esperienza clinica consolidata e un approccio multidisciplinare.

Il farmaco in questione, come spiega Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi, agisce attraverso un meccanismo di “escarolisi enzimatica”, ovvero induce la dissoluzione controllata dell’escara, lo strato di tessuto necrotico che si forma sulla superficie delle ustioni.

Questa azione mirata minimizza le perdite ematiche, stabilizzando le condizioni del paziente e prevenendo complicanze potenzialmente fatali.

L’introduzione di questa terapia ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell’approccio alle ustioni gravi.

In precedenza, l’intervento chirurgico ricostruttivo doveva essere rimandato a 5-7 giorni dopo il trauma, in attesa della stabilizzazione del paziente.

Oggi, grazie alla bromelina, è possibile intervenire immediatamente nelle prime ore successive all’evento traumatico, accelerando i tempi di guarigione e migliorando significativamente i risultati clinici.

Questo permette anche di ridurre il rischio di infezioni e la necessità di procedure invasive.

Per volume di casi trattati, il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi figura tra i più esperti in Europa, condividendo questo primato con centri di eccellenza come quelli di Berlino e Madrid.

Questa leadership testimonia l’impegno continuo nella ricerca di soluzioni terapeutiche avanzate e nella condivisione di conoscenze a livello internazionale, contribuendo a elevare gli standard di cura dei pazienti affetti da ustioni gravi.

La collaborazione con Niguarda è un ulteriore esempio di come queste sinergie possano ottimizzare l’accesso a terapie salvavita, garantendo un servizio sanitario di elevata qualità per tutti i cittadini.