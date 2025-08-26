Bucci e Rixi a Rimini: alla scoperta di Giannini, banchiere e umanità.

La recente visita del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al Meeting di Rimini, in compagnia del Viceministro Edoardo Rixi e della Deputata Ilaria Cavo, ha offerto l’occasione di approfondire una figura straordinaria e spesso trascurata nella storia economica del XX secolo: Amadeo Peter Giannini.

La mostra “Non si può morire per un dollaro”, curata dalla presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Cristina Bolla, offre uno sguardo approfondito sulla vita e sull’eredità di questo banchiere italo-americano, un uomo che ha ridefinito il concetto stesso di banca e contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del sistema finanziario statunitense.

Nato da umili origini, Giannini incarnò l’esperienza dell’emigrazione italiana, una storia di speranza, duro lavoro e resilienza, con radici profonde nella Val Fontanabuona.

La sua visione imprenditoriale, ben lungi dall’essere limitata a meri calcoli finanziari, fu intrisa di una profonda sensibilità sociale e di un acuto senso di responsabilità verso la comunità.

La fondazione della Bank of Italy (poi evoluta nella Bank of America), un istituto destinato a diventare il più grande al mondo, non fu semplicemente un’operazione commerciale, ma un progetto di sviluppo economico e di inclusione finanziaria.

Il terremoto che devastò San Francisco nel 1906 rappresenta un capitolo cruciale nella biografia di Giannini.

Mentre le istituzioni finanziarie tradizionali si arroccavano dietro le garanzie e i documenti, Giannini, con una lungimiranza ineguagliabile, comprese l’urgenza di sostenere la ripresa della città.

La sua decisione di concedere prestiti “senza documenti”, rivolgendosi direttamente a coloro che avevano subito la perdita di tutto, fu un atto di fiducia radicale e un esempio di come la finanza possa essere uno strumento di solidarietà e di ricostruzione.

Questo gesto coraggioso, contro le prassi consolidate, contribuì in maniera determinante a salvare San Francisco dalla definitiva rovina e a innescare una nuova fase di prosperità.

L’eredità di Giannini si estende ben oltre il successo finanziario della Bank of America.

Egli ha lasciato un’impronta duratura nel modo in cui concepiamo il ruolo della banca nella società, sottolineando l’importanza di un approccio umanitario e di un impegno attivo nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone.

La sua storia è un monito a non dimenticare le radici umane del sistema finanziario e un invito a considerare il potenziale trasformativo dell’innovazione, della resilienza e della compassione nel perseguimento del progresso economico.

La mostra, pertanto, non è solo un racconto biografico, ma un’occasione per riflettere su valori fondamentali che rimangono attuali e necessari in un mondo in continua evoluzione.