Bucci, la Giunta e la fine di un’illusione di autonomia.

La recente composizione della Giunta regionale ligure, presentata dal Presidente Bucci, solleva interrogativi profondi e segna, a tutti gli effetti, un punto di svolta significativo nel suo percorso politico.

L’analisi del capogruppo del PD, Armando Sanna, va oltre la semplice critica alle nomine, delineando una trasformazione radicale nella figura del Presidente, da indipendente propugnatore di una leadership autonoma, a figura subordinata agli equilibri e alle dinamiche dei partiti.

La narrazione di un leader “civico”, un amministratore libero da condizionamenti ideologici e partitici, si infrange contro la realtà di una gestione sempre più influenzata da logiche di potere consolidate.

Se le indiscrezioni riportate dalla stampa dovessero trovare conferma, si assisterebbe non a una scelta amministrativa dettata da criteri di competenza e visione, ma a una manovra prettamente politica, che sancisce la fine di una pretesa di autonomia.

L’immagine del “cavalier Cervantes” che resiste alle pressioni esterne, che si affrancava dalle convenzioni e dalle direttive imposte, appare ora sbiadita, sostituita da quella di un esecutore, un mero ingranaggio in un meccanismo più ampio e complesso.

Bucci, al posto di un decisore autonomo, si troverebbe a mediare tra interessi divergenti, a navigare in un mare di veti incrociati e a rispondere a direttive provenienti da fonti esterne.

Questo compromesso, secondo Sanna, è il prezzo da pagare per la sopravvivenza politica dopo la sconfitta alle elezioni di Genova, un evento che ha messo in discussione la sua leadership e ha costretto a stringere accordi che compromettono l’interesse generale.

La necessità di mantenere una posizione di potere, anche a costo di rinunciare a principi e ideali, emerge come elemento chiave di questa trasformazione.

L’evoluzione della parabola politica di Bucci è chiara: da figura che si proponeva come alternativa al sistema, un amministratore “civico” e indipendente, si è progressivamente allineato all’orbita del centrodestra, subendo l’influenza diretta delle figure dominanti come Meloni e Salvini.

Questa convergenza solleva interrogativi sulla coerenza del suo percorso e sulla capacità di perseguire un progetto politico realmente autonomo.

La nuova Giunta appare quindi meno come espressione di una volontà regionale e più come risultato di un complesso gioco di equilibri interni alla coalizione di governo.