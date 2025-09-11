Busalla: Riapre il nodo autostradale, un passo avanti per la Liguria.

Il nodo autostradale di Busalla, cruciale snodo infrastrutturale sulla A7 Genova-Serravalle, ha completato una fase essenziale del complesso intervento di riqualificazione strutturale.

La rimozione delle temporanee restrizioni alla circolazione, che includevano il restringimento della carreggiata e la chiusura della rampa di uscita in direzione sud, segna un punto di svolta nel progetto di modernizzazione di questa porzione strategica della rete autostradale ligure.

L’operazione, avviata l’11 agosto, si è conclusa nei tempi previsti, frutto di una pianificazione meticolosa e di una stretta collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e i responsabili del cantiere.

Dietro a questa rapida conclusione, che minimizza l’impatto sulla fluidità del traffico, si cela un notevole sforzo organizzativo e operativo.

Un team composto da circa quindici specialisti, supportato da dieci mezzi d’opera, ha lavorato incessantemente, superando le complesse sfide poste dalla limitata disponibilità di spazio e dalle condizioni operative delicate che caratterizzano un intervento in corso d’opera su un’arteria autostradale ad alta intensità di traffico.

Questa prima fase, ora conclusa, rappresenta una pietra miliare nel più ampio piano di riqualificazione del nodo di Busalla, che mira non solo a migliorare la sicurezza e la capacità di carico dell’infrastruttura, ma anche ad ottimizzare i flussi di traffico e a ridurre i tempi di percorrenza.

L’intervento complessivo, infatti, si inserisce in una visione più ampia di sviluppo delle infrastrutture liguri, finalizzata a rafforzare la competitività del territorio e a favorire la sua connessione con le altre regioni italiane ed europee.

Le successive fasi del progetto prevedono interventi di consolidamento delle strutture esistenti, ammodernamento degli impianti tecnologici e rifacimento del manto stradale, con l’obiettivo di garantire un livello di servizio elevato e duraturo nel tempo.

Si tratta di un investimento significativo per il futuro della Liguria, che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e a promuovere lo sviluppo economico del territorio.

La rapidità e l’efficienza con cui è stata completata questa prima fase testimoniano l’impegno delle istituzioni e delle imprese coinvolte, e preannunciano un successo complessivo dell’intervento di riqualificazione del nodo di Busalla.