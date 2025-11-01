Cacciatore ferito ad Aveto: indagini sull’incidente

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Santo Stefano d’Aveto nel pomeriggio di oggi, quando un giovane cacciatore di ventitré anni è stato colpito alla testa da una carica di pallini durante un’attività di caccia in località Alpicella.

L’incidente, fortunatamente privo di conseguenze fatali, ha immediatamente mobilitato i soccorsi e le forze dell’ordine.

La dinamica precisa dell’evento è ancora oggetto di accertamenti.

Sembra che la giovane vittima, impegnato nella sua attività venatoria, sia stato inaspettatamente raggiunto da una “rosa” di pallini provenienti da un fucile non immediatamente identificato.

La traiettoria del colpo e le circostanze che hanno portato a questo tragico errore rimangono da chiarire attraverso un’indagine approfondita.

La rapidità di intervento dei soccorsi è stata cruciale.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i militi della Croce Rossa Italiana, che hanno stabilizzato il ferito, e le squadre mediche del 118, che hanno provveduto a valutarne le condizioni cliniche.

La complessità del territorio, caratterizzato da un orografia impervia, ha reso impossibile l’atterraggio dell’elisoccorso a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Per questo motivo, il giovane è stato trasportato in ambulanza fino a un punto di raccolta dove è stato poi trasferito con veicolo di soccorso della Croce Rossa verso l’ospedale San Martino di Genova.

Attualmente, il giovane è ricoverato in ospedale in attesa di una serie di esami clinici che permettano di accertare l’entità dei danni fisici subiti e di definire il percorso di cura più adeguato.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, si concentrano sull’individuazione dell’arma da cui sono partiti i pallini e sulla ricostruzione completa dell’accaduto.

Particolare attenzione viene riservata al rispetto delle normative sulla caccia, inclusi i parametri di sicurezza, le distanze minime e l’identificazione dei responsabili.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nelle attività di caccia, sottolineando l’importanza di una formazione continua, della prudenza e del rispetto delle regole per prevenire simili tragedie.

La comunità locale è sotto shock e si augura che le indagini possano fare luce sulla vicenda e che il giovane possa riprendersi completamente.