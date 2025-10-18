Cairo Montenotte: Aggressione a un autista, uomo con problemi psichiatrici denunciato

Un episodio di violenza inaspettata ha scosso la quiete di Cairo Montenotte, con conseguenze che sollevano interrogativi complessi sulla salute mentale, la sicurezza pubblica e le dinamiche della convivenza sociale.

Un cinquantenne residente nel comune, affetto da disturbi psichiatrici e con precedenti contatti con le Forze dell’Ordine, è stato formalmente denunciato per lesioni aggravate a seguito di un brutale attacco ai danni di un autista di linea.

L’evento, verificatosi alle prime ore del mattino in corso Marconi, nella frazione San Giuseppe, ha visto l’aggressore salire a bordo di un autobus diretto a Savona.

Senza preavviso o provocazione apparente, l’uomo ha estratto un coltello a roncola, sferrando un colpo al conducente.

La rapidità e la ferocia dell’azione hanno inizialmente colto di sorpresa il personale di bordo e i passeggeri presenti, generando un clima di panico e apprensione.

L’autista, nonostante la gravità della ferita, ha dimostrato notevole lucidità, riuscendo a mettere in sicurezza il veicolo e a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Il tempestivo intervento del 118 ha permesso il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale di Savona, dove i medici hanno diagnosticato una ferita superficiale, ma potenzialmente invalidante, con una prognosi di guarigione stimata in venti giorni.

Le indagini, condotte con competenza e tempestività dai Carabinieri di Cairo Montenotte, supportati dalla Sezione Radiomobile, hanno immediatamente focalizzato l’attenzione sull’identificazione del responsabile.

Grazie all’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza urbana, i militari sono riusciti a individuare un volto noto agli ambienti locali.

L’individuazione è stata confermata attraverso la mostra delle immagini a persone residenti nella zona.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti episodi, si era precedentemente sottoposto a cure psichiatriche, circostanza che suggerisce una possibile compromissione delle sue capacità di giudizio e di controllo degli impulsi.

Le sue dichiarazioni successive, raccolte in sede di denuncia, rivelano una narrazione distorta e parziale degli eventi, incentrata su un presunto episodio verificatosi in passato.

L’aggressore sostiene di essere stato fatto cadere da un autobus della stessa linea a seguito di una frenata improvvisa, lamentando la mancanza di soccorso da parte del conducente.

Animato da un desiderio di vendetta, l’uomo avrebbe riconosciuto il volto dell’autista in transito e, in un impeto di rabbia incontrollata, lo ha aggredito, dimostrando una pericolosa mancanza di discernimento e una difficoltà nel distinguere il responsabile presunto di un torto da un’altra persona.

Questo tragico episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di un maggiore investimento nella salute mentale, sull’importanza di interventi di prevenzione e di supporto per le persone affette da disturbi psichiatrici, e sulla responsabilità collettiva di garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i cittadini.

È fondamentale, inoltre, approfondire le dinamiche della convivenza sociale, promuovendo la comprensione, l’empatia e la tolleranza come strumenti per prevenire la violenza e favorire una cultura del rispetto reciproco.

L’episodio evidenzia, infine, l’importanza di un’indagine accurata e imparziale per accertare tutte le responsabilità e per comprendere le motivazioni alla base di un gesto così violento e inaspettato.