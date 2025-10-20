Campora (Leonardo) guida ECSO: nuova era per la cybersecurity europea.

La leadership europea nella sicurezza informatica rafforza il proprio assetto con l’elezione di Andrea Campora, managing director della divisione Cyber e Security Solutions di Leonardo, alla presidenza di ECSO (European Cyber Security Organisation).

Questa nomina, di notevole importanza strategica, sottolinea l’impegno crescente dell’Europa nel navigare le complesse sfide del cyberspazio e consolidare la propria autonomia digitale.

Campora, con la sua solida esperienza nella guida della divisione Cyber e Security Solutions di Leonardo, porta con sé una visione chiara e ambiziosa.

L’obiettivo primario, come egli stesso ha dichiarato, è quello di trascendere la frammentazione che ancora caratterizza il panorama europeo della cybersecurity, favorendo un’azione sinergica tra i diversi attori del settore: aziende innovative, enti governativi, istituzioni di ricerca e operatori di sicurezza.

Questo approccio integrato è cruciale per affrontare le minacce sempre più sofisticate e transnazionali che imperversano nel cyberspazio.

La sua precedente esperienza come Direttore del Board di ECSO gli ha permesso di maturare una profonda conoscenza delle dinamiche interne all’organizzazione e di contribuire attivamente alla definizione delle sue politiche e obiettivi.

In questo ruolo, ha promosso la collaborazione internazionale, stimolando lo scambio di conoscenze e tecnologie tra i paesi europei e rafforzando la competitività del settore a livello globale.

L’impegno di Campora si inserisce in un contesto europeo sempre più consapevole della necessità di una maggiore sovranità digitale.

La cybersecurity non è più considerata unicamente una questione tecnica, ma un elemento strategico per la sicurezza nazionale, la prosperità economica e la protezione dei valori democratici.

La sua nomina alla presidenza di ECSO rappresenta un segnale forte di questa nuova consapevolezza e un invito a rafforzare la resilienza cibernetica europea attraverso una cooperazione pubblico-privato sempre più stretta e proattiva.

Leonardo, con la sua divisione Cyber e Security Solutions guidata da Campora, si conferma protagonista di questa trasformazione, contribuendo attivamente alla creazione di un ecosistema europeo di cybersecurity forte, resiliente e autonomo, capace di proteggere i cittadini, le imprese e le infrastrutture critiche dalle crescenti minacce digitali.

La sua leadership promette di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative e di promuovere una cultura della cybersecurity basata sulla fiducia, la trasparenza e la collaborazione.