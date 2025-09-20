Centenario di Giordano Bruschi: un secolo di impegno e Resistenza.

A Giordano Bruschi, figura emblematica della Resistenza e pilastro del tessuto sindacale genovese, giungono gli auguri più sentiti per il suo centenario.

Il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova, Igor Magni, e l’intera Cgil genovese celebrano un uomo che ha incarnato, con coerenza e dedizione, i valori di giustizia sociale e difesa della democrazia per un secolo intero.

Giordano Bruschi, ‘Giotto’ per chi lo conosce e lo stima, rappresenta un legame indissolubile con la memoria storica del nostro Paese.

La sua vita è stata un percorso continuo di impegno, un’incessante lotta per i diritti dei lavoratori e per la costruzione di una società più equa e solidale.

La Camera del Lavoro, con profonda gratitudine, riconosce il suo contributo fondamentale non solo sul fronte sindacale, ma anche nella trasmissione dei valori che hanno ispirato la Resistenza.

‘Giotto’ ha sempre coltivato un dialogo fertile con le nuove generazioni, offrendo loro testimonianze preziose e stimolando la riflessione critica sul passato e sul presente.

Il suo impegno non si è limitato alla difesa dei diritti sul lavoro.

Giordano Bruschi è stato un fervente sostenitore della pace, un convinto promotore della democrazia e un cittadino attivo, sempre attento alle sfide del futuro.

La sua visione lungimirante, il suo spirito di iniziativa e la sua instancabile opera di sensibilizzazione hanno lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale genovese e non solo.

Centrare un secolo di vita è un evento raro e prezioso, un’occasione per riflettere sul passato, apprezzare il presente e guardare al futuro con speranza e determinazione.

La Camera del Lavoro di Genova, insieme a tutte le persone che lo riconoscono come punto di riferimento e modello di impegno civile, augura a Giordano Bruschi un compleanno ricco di serenità e di riconoscimenti, consapevole del suo ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro migliore per tutti.

La sua testimonianza continua a illuminare il cammino delle nuove generazioni, invitandole a perseguire i valori di giustizia, solidarietà e democrazia con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto per tutta la sua vita.