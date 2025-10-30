Chiavari, ergastolo per l’assassina di Nada Cella: chiesto processo anche per Soracco

Il processo per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria assassinata a Chiavari il 6 maggio 1996, si è concluso con la richiesta di ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante imputata per il delitto.

La Procura di Genova, nella sua arringa conclusiva, ha delineato un quadro di premeditazione e lucidità nell’azione perpetrata da Cecere, descrivendola come un atto di “lucida follia” volto a eliminare la vittima.

La ricostruzione presentata dalla procuratrice Gabriella Dotto ha evidenziato come il gesto non fosse un impulso irrazionale, bensì il culmine di un disegno che, pur nella sua apparente improvvisazione, rivela una volontà precisa e un’assenza di rimorso.

Parallelamente alla richiesta di condanna per Cecere, la Procura ha formulato una richiesta di quattro anni di reclusione a carico di Marco Soracco, il commercialista per cui Nada Cella lavorava.

Soracco è accusato di favoreggiamento, avendo, secondo l’accusa, posseduto fin da subito la conoscenza dell’identità dell’assassina, senza però averla mai rivelata alle autorità competenti.

La sua omessa denuncia solleva interrogativi complessi in merito alla responsabilità civile e morale di chi, a conoscenza di un crimine, sceglie di rimanere in silenzio.

Questo elemento introduce una dimensione ulteriore nel quadro complessivo del caso, focalizzando l’attenzione sulle dinamiche di conoscenza e complicità che possono contribuire a perpetuare un clima di impunità.

L’inchiesta e il successivo processo hanno messo a galla un intreccio di relazioni professionali e personali, rivelando una situazione di profonda disfunzione e, presumibilmente, una tensione latente che ha portato a un atto violento.

La figura di Nada Cella, vittima innocente, emerge come fulcro di un dramma umano che ha sconvolto la comunità locale.

La richiesta di condanna all’ergastolo per Cecere riflette la gravità del reato commesso e la necessità di garantire una pena esemplare per un delitto così efferato.

La vicenda, al di là del singolo caso giudiziario, solleva interrogativi più ampi sulla fragilità delle relazioni umane, sulle dinamiche di potere in contesti lavorativi e sulla difficoltà di sradicare comportamenti devianti.

Il ruolo del silenzio e della complicità, incarnato dalla figura di Soracco, aggiunge una nota di amarezza e sottolinea la responsabilità di ciascuno nel contribuire a creare una società più giusta e sicura.

L’auspicio è che la sentenza finale possa offrire un barlume di giustizia per la famiglia Cella e contribuire a lenire, seppur parzialmente, il dolore causato da una perdita irreparabile.