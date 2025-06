Clinica e Corruzione: Indagine Finanziaria a Genova Sotto la Lente

L’attenzione delle autorità giudiziarie genovesi è stata focalizzata su un intricato schema finanziario che coinvolge la clinica dentistica di proprietà della moglie dell’ex assessore comunale Sergio Gambino, attualmente al centro di un’inchiesta per corruzione e divulgazione di informazioni riservate. La Banca d’Italia, attraverso la propria Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha fornito un contributo cruciale alla Procura, segnalando transazioni sospette per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro, versate su conti bancari collegati alla clinica.Le indagini, condotte dai pubblici ministeri Arianna Ciavattini e Federico Manotti, hanno rivelato una rete complessa di movimenti finanziari che sollevano interrogativi sulla legittimità delle operazioni. In particolare, contributi significativi provengono da figure imprenditoriali già sotto indagine, tra cui Luciano Alessi, il cui coinvolgimento è stato mediato attraverso una pluralità di società di comodo, e Francesco Fracchiolla, legato alla cooperativa Misericordia. La collaborazione della UIF si è rivelata fondamentale per disporre di un quadro dettagliato dei flussi finanziari, altrimenti difficilmente accessibile. L’analisi meticolosa dei movimenti di denaro ha permesso di identificare schemi potenzialmente illeciti, evidenziando una possibile connessione tra le attività imprenditoriali indagate e il finanziamento della clinica dentistica. Questo scenario introduce elementi rilevanti per comprendere la portata dell’indagine sulla corruzione, suggerendo una potenziale triangolazione tra il potere politico, il mondo imprenditoriale e il finanziamento di attività private. La complessità dei movimenti finanziari evidenzia la necessità di un’analisi approfondita per accertare la natura e la finalità di tali transazioni, con l’obiettivo di determinare eventuali illeciti e responsabilità. L’intervento della Banca d’Italia, tramite la sua UIF, sottolinea il ruolo cruciale del sistema di vigilanza finanziaria nella prevenzione e nell’individuazione di attività sospette che potrebbero essere connesse a fenomeni corruttivi. L’inchiesta ora si concentra sull’esame dettagliato di queste operazioni per ricostruire il quadro completo e accertare la loro effettiva natura e implicazioni legali.