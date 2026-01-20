Contrabbando a Genova: Scoperto un carico di sigarette da 2 milioni di euro.

Un’operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comando Provinciale delle Finanze ha portato alla luce un sofisticato tentativo di contrabbando di sigarette nel porto di Genova Pra’.

L’attività, frutto di un’approfondita analisi dei flussi commerciali internazionali, ha permesso di intercettare un container proveniente da Singapore contenente un carico di sigarette illecite di notevole entità: ben 9.440 chilogrammi, equivalenti a più di 9 tonnellate.

Il metodo utilizzato per eludere i controlli doganali rivela un’organizzazione strutturata e preparata.

Il carico vero e proprio, costituito da 47.200 stecche di sigarette di marca Marlboro, era abilmente occultato sotto uno strato di copertura costituito da 95 cartoni contenenti indumenti.

Questi, a loro volta, erano protetti da 944 scatoloni rivestiti di involucri in juta di colori differenti, una tecnica volta a confondere e ritardare l’identificazione del contrabbando.

Il porto di Genova Pra’, nodo cruciale per il commercio internazionale e principale gateway per i flussi commerciali diretti al nord Italia e all’Europa, rappresenta un obiettivo strategico per le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito.

L’operazione dimostra la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate per eludere i controlli doganali, richiedendo un continuo aggiornamento delle strategie di contrasto e un’intensificazione della collaborazione tra le forze dell’ordine e le agenzie governative.

Il valore stimato del danno erariale, calcolato in base ai diritti doganali non versati, supera i 2 milioni di euro.

L’immissione illegale di queste sigarette sul mercato clandestino avrebbe generato profitti illeciti per le organizzazioni criminali, stimati in circa 3 milioni di euro, alimentando attività illecite e compromettendo la concorrenza leale nel settore del tabacco.

L’attività di contrasto si inserisce in un contesto più ampio di tutela del mercato interno e di lotta alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di proteggere i consumatori e garantire il rispetto delle normative fiscali.