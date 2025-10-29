CORNIGLIANO: Arsenale improvvisato nell’ex Ilva, indagine antiterrorismo.

Un inquietante ritrovamento ha scosso la comunità di Cornigliano, innescando un’indagine complessa e articolata.

Ieri, all’interno di un magazzino dismesso all’ex Ilva, una guardia di vigilanza privata ha rinvenuto una scatola contenente un arsenale improvvisato: due molotov, razzi di segnalazione alterati, bulloni, sassi e uno striscione con il messaggio criptico “No al forno”.

La scelta del luogo, un’area interna allo stabilimento, non accessibile al pubblico e priva di sistemi di videosorveglianza operativi – a causa di malfunzionamenti nel server che ne hanno compromesso la funzionalità – suggerisce una preparazione meticolosa e una conoscenza approfondita delle dinamiche interne all’area industriale.

L’analisi preliminare dei reperti, affidata alla polizia scientifica, ha rivelato dettagli significativi.

I razzi di segnalazione, precedentemente riempiti con materiale pirotecnico, sono stati svuotati e modificati, con la scritta “Acab” – acronimo di “All Cops Are Bastards” – applicata in maniera rudimentale.

Questo elemento, unito alla presenza di bulloni e sassi, indica una volontà di potenziare l’impatto distruttivo dei dispositivi, suggerendo un’azione mirata e premeditata.

La Procura della Repubblica, ritenendo la gravità dei fatti, ha deciso di delegare l’indagine ad un magistrato specializzato della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, aprendo un fascicolo per detenzione e fabbricazione illegale di materiale esplodente.

L’approccio investigativo si concentra sull’identificazione dei responsabili e sulla ricostruzione delle motivazioni che hanno spinto all’azione.

Gli inquirenti stanno valutando diverse piste investigative.

L’ipotesi di un gesto dimostrativo, volto a protestare contro un progetto specifico, come l’installazione di un “forno” industriale, è al vaglio, ma non è l’unica.

Non si esclude la possibilità che il materiale fosse destinato a un utilizzo futuro, magari in occasione di eventi o manifestazioni.

Un’altra linea di indagine considera la possibilità che i responsabili, preparati per compiere l’azione, siano stati costretti ad abbandonare il luogo prima di poterla realizzare, per evitare di essere scoperti dalla vigilanza o da altre forze dell’ordine.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza del sito industriale, sulla sua vulnerabilità ad azioni vandaliche e sulla capacità di prevenire e reprimere comportamenti illegali.

L’indagine, complessa e delicata, mira a fare luce sulle dinamiche che hanno portato a questo ritrovamento e a garantire che simili episodi non si ripetano.

La comunità attende con apprensione i risultati dell’inchiesta, sperando in una rapida identificazione dei responsabili e in un ritorno alla tranquillità.