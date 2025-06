Corruzione a Imperia: arrestati pubblici e mediatori per pratiche immigrazione.

Un’operazione congiunta, frutto di un’articolata indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Imperia in sinergia con la locale Squadra Mobile, ha portato a perquisizioni mirate nei confronti di cinque individui, sospesi di corruzione propria in relazione a dinamiche illecite che hanno coinvolto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia e la sua dirimpetta sede presso il Commissariato di Sanremo. L’accusa ruota attorno a presunte irregolarità nella gestione e accelerazione di pratiche relative al rilascio di permessi di soggiorno, fenomeni che hanno compromesso l’integrità del servizio pubblico e l’equità delle procedure amministrative.I soggetti coinvolti comprendono due funzionari pubblici impiegati negli uffici medesimi e tre privati cittadini, i quali svolgono professionalmente attività di intermediazione e assistenza legale per stranieri, con un’agenzia specializzata in pratiche amministrative di questo tipo. La rete di relazioni corruttive, ricostruita a seguito dell’indagine, evidenzia un sistema di favoritismi in cambio di indebite somme di denaro.L’attività d’indagine ha culminato con un arresto in flagranza di un pubblico ufficiale in servizio presso l’Ufficio Immigrazione. L’arresto è avvenuto immediatamente dopo la ricezione, da parte dell’indagato, di una busta contenente 5.000 euro in contanti, distribuiti in banconote da 200 euro, accompagnati da un insieme di pratiche amministrative da trattare con priorità. La donna che ha consegnato il denaro, titolare di un’agenzia di pratiche straniere, è stata anch’essa arrestata, configurandosi come complice attivo nel sistema corruttivo.Le perquisizioni, estese sia alle abitazioni private che ai locali di lavoro degli indagati, hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di denaro contante, per un valore complessivo di 267.000 euro. Un’ammontare significativo, di 133.000 euro, è stato rinvenuto durante la perquisizione presso il locale adibito a ufficio del pubblico ufficiale arrestato in flagranza, suggerendo una potenziale struttura di gestione illecita dei fondi corrotti. Questo episodio solleva interrogativi sulla dimensione organizzativa del fenomeno e sulla possibile esistenza di ulteriori soggetti coinvolti, al di là di coloro che sono stati finora identificati. L’operazione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla corruzione all’interno della pubblica amministrazione e un segnale di impegno nel garantire la trasparenza e l’equità dei servizi erogati ai cittadini.