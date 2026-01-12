Corsica sospesa: un’illusione ottica dal Tigullio

La linea dell’orizzonte, normalmente un limite netto, si dissolve in un’illusione suggestiva quando l’atmosfera si presta a fenomeni ottici rari e affascinanti.

L’ultima fotografia catturata da Fulvio Schenone, fotografo dell’Osservatorio Astronomico del Righi, ne è la prova lampante: una visione eccezionale della Corsica, apparsa nitida e definita dal monte di Portofino.

Questi eventi, seppur potenzialmente osservabili, si verificano con estrema rarità, non più di un paio di volte all’anno, e richiedono una combinazione specifica di fattori atmosferici.

La chiave risiede nella cosiddetta inversione termica, un fenomeno in cui l’aria più fredda, pesante, si stratifica vicino al suolo, mentre uno strato di aria più calda e leggera si posiziona al di sopra.

Questa configurazione crea una sorta di lente atmosferica che distorce la luce, rifrangendola in modi inaspettati.

La rifrazione atmosferica, un principio fisico ben noto, è la causa primaria di questa alterazione percettiva.

La luce, viaggiando attraverso strati d’aria con densità diverse, cambia direzione, curvandosi verso il terreno.

L’effetto è analogo a quello che si osserva quando un oggetto viene visto attraverso una lente.

In condizioni normali, la rifrazione è minima e non altera significativamente la nostra percezione della distanza e delle forme.

Tuttavia, quando l’inversione termica è marcata, la rifrazione può essere sufficientemente forte da creare illusioni ottiche straordinarie.

Il fenomeno, evocativo e quasi magico, è spesso associato alla figura della Fata Morgana, un nome derivante da una leggenda arturiana che descriveva apparizioni ingannevoli che si manifestavano nel canale di Messina.

La Fata Morgana è un termine usato per descrivere miraggi complessi che possono far sembrare le isole lontane sospese nel cielo, allungate o addirittura impilate in forme bizzarre e surreali.

Dalla costa ligure, grazie a queste rare condizioni atmosferiche, è possibile ammirare, con una chiarezza sorprendente, dettagli del paesaggio corso che normalmente sarebbero inaccessibili alla vista.

Capo Corso e Monte Cinto, quest’ultimo che supera i 2.700 metri di altitudine, emergono come figure imponenti, avvolte in un’atmosfera onirica, quasi sospese tra il mare e il cielo.

La fotografia di Schenone non è solo un documento di un evento atmosferico eccezionale, ma anche una finestra aperta sulla complessità e la bellezza del nostro pianeta, dove i fenomeni naturali possono trasformare la realtà in un’illusione affascinante.