Crans-Montana: Il Silenzio e il Ricordo del Constellation

Il silenzio greve di Crans-Montana, avvolto da un cielo di gennaio pallido e impietoso, ha fatto da eco alle parole dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, pronunciate in occasione del commovente tributo alle vittime del disastro del Constellation. La cerimonia, sobria e carica di emozione, ha rappresentato un momento di raccoglimento nazionale, ma anche, e soprattutto, una riflessione amara e urgente.

L’ambasciatore, con un’espressione gravata dal dolore e dalla consapevolezza, ha evitato l’uso di eufemismi, preferendo qualificare l’evento non come una semplice “sfortuna”, come spesso si tende a definire tragedie che si verificano inavvertitamente, ma come una “tragedia evitabile”.

Questa precisazione, carica di implicazioni, non intendeva sminuire il dolore delle famiglie, ma sottolineare una verità scomoda: la prevenzione, unita al buon senso, avrebbe potuto scongiurare la catastrofe.

Il Constellation, un Boeing 707 partito da New York diretto a Roma, precipitò sulle Alpi svizzere il 4 gennaio 1967, causando la morte di tutti i 88 occupanti.

Il disastro, che sconvolse l’Italia e il mondo, fu il risultato di una combinazione letale di fattori: condizioni meteorologiche avverse, errori di navigazione, comunicazione inadeguata tra la cabina di pilotaggio e il controllo del traffico aereo, e, in ultima analisi, una carenza di protocolli di sicurezza e procedure operative chiare.

L’incidente del Constellation non fu solo un evento tragico in sé, ma anche un campanello d’allarme per l’industria aeronautica globale.

Sancì l’inizio di un’era di profonda revisione delle pratiche di sicurezza aerea, portando a significativi miglioramenti nelle tecnologie di navigazione, nella formazione dei piloti, nella gestione del traffico aereo e nella progettazione degli aeromobili.

L’introduzione di sistemi di allarme meteorologico più sofisticati, l’implementazione di procedure standardizzate per le operazioni aeree in condizioni di scarsa visibilità, e lo sviluppo di strumenti di comunicazione più affidabili contribuirono a rendere i viaggi aerei più sicuri.

Tuttavia, l’ammonimento dell’ambasciatore Cornado risuona ancora oggi con una forza inquietante.

La tragedia del Constellation ci ricorda che la sicurezza non è un dato acquisito, ma un impegno costante, un processo continuo di miglioramento e di adattamento alle nuove sfide.

La negligenza, l’arroganza, la sottovalutazione dei rischi, anche in contesti apparentemente ben controllati, possono avere conseguenze devastanti.

La memoria delle vittime non deve dissolversi nel tempo, ma rimanere viva come monito per le generazioni future, esortandoci a perseguire l’eccellenza nella sicurezza, a non dimenticare mai che ogni vita umana è preziosa e irripetibile.

Il silenzio di Crans-Montana, oggi, è un impegno solenne.