Credito in Liguria: previsioni, risorse e attenzione alle sofferenze.

A febbraio 2025, il panorama creditizio ligure, in linea con le dinamiche nazionali e le previsioni della Banca d’Italia, presenta un quadro complesso, caratterizzato da una contrazione della domanda di finanziamento, ma anche da una solida base di risorse disponibili. Il totale dei prestiti bancari all’economia regionale si attesta a 29,2 miliardi di euro, cifra che riflette la capacità del sistema bancario ligure di sostenere l’attività produttiva e il consumo familiare, pur in un contesto economico in evoluzione.L’analisi dettagliata dei flussi finanziari rivela una distribuzione significativa: le imprese liguri hanno ricevuto finanziamenti per un ammontare superiore ai 12,2 miliardi di euro, evidenziando il ruolo cruciale del credito nel sostenere la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Parallelamente, le famiglie liguri hanno beneficiato di un supporto finanziario per oltre 14,9 miliardi di euro, indicando un ruolo importante del credito nel sostenere il potere d’acquisto e la stabilità economica delle famiglie.Nonostante un generale scenario di cautela e razionalizzazione del credito, il sistema bancario ligure mantiene una capacità di assorbimento significativa, come testimoniato dai depositi della clientela, che raggiungono i 42,9 miliardi di euro. Questo ampio volume di risorse disponibili consente alle banche di bilanciare la riduzione dei prestiti con la necessità di garantire liquidità e sostenere l’economia locale.Un elemento di attenzione, monitorato con scrupolosità, è rappresentato dalle sofferenze, che si attestano a 547 milioni di euro, pari all’1,9% del totale dei finanziamenti. Questo indicatore, pur rientrando in un contesto di prudenza e gestione del rischio, richiede un’analisi approfondita per identificare le aree di fragilità e adottare misure preventive per minimizzare l’impatto sulle performance complessive del sistema bancario e sull’economia ligure. La commissione regionale dell’Abi, presieduta da Luigi Zanti, sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio e di una gestione proattiva del rischio, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, per garantire la stabilità e la resilienza del sistema creditizio ligure di fronte alle sfide economiche del futuro. L’incontro alla Spezia ha rappresentato un’occasione per focalizzare l’attenzione su questi aspetti cruciali, consolidando la sinergia tra istituzioni finanziarie e autorità portuali per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva nel territorio ligure.