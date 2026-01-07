Cyberattacco al traghetto Gnv: indagine internazionale e sospetti russi

L’indagine della Procura di Genova, innescata da un’infiltrazione informatica su un traghetto Gnv a metà dicembre, si ramifica ora a livello internazionale, sollevando interrogativi complessi sulla sicurezza cibernetica marittima e sui possibili attori coinvolti.

L’arresto di due marinai lettoni, inizialmente presunti esecutori materiali, ha aperto uno spiraglio su una rete di attività più ampia e sofisticata.

Il sequestro di attrezzature informatiche in Lettonia, cruciale per comprendere le modalità tecniche dell’infiltrazione, suggerisce un’operazione pianificata e supportata da competenze specialistiche.

Gli investigatori stanno analizzando i dispositivi sequestrati alla ricerca di indizi che possano rivelare l’origine del malware, le istruzioni impartite e, soprattutto, i mandanti dell’operazione.

L’avvocato Giancarlo Pezzuti, difensore di uno dei due marinai, ha impugnato la decisione di custodia cautelare, ricorrendo al Riesame di Genova, evidenziando la necessità di una verifica più approfondita delle prove a carico del suo assistito.

L’udienza fissata per lunedì rappresenta un momento cruciale per valutare la solidità dell’accusa e la legittimità della restrizione della libertà personale.

Secondo le argomentazioni della Pubblico Ministero Elena Schiavetta, i due presunti esecutori, in concorso con persone non ancora identificate, avrebbero sfruttato vulnerabilità nei sistemi informatici dei computer di bordo, installando dispositivi hardware, in particolare Raspberry Pi, che fungevano da “porte” per l’accesso remoto da parte di terzi.

Questa configurazione, tipica di operazioni di cyber spionaggio, suggerisce un livello di sofisticazione che va oltre la semplice manomissione occasionale.

La scoperta dell’infiltrazione è stata resa possibile dall’intervento di una società di cyber security, incaricata da Gnv, la quale ha rilevato accessi anomali in date specifiche, mentre la nave era ormeggiata a Sète, in Francia.

Ulteriori accessi sospetti sono stati individuati successivamente, e l’installazione di telecamere ha portato alla registrazione di uno dei marinai, identificando il collega arrestato a Napoli.

L’intervento del Ministro francese Laurent Nunez, che ha parlato di “interferenze straniere provenienti da un unico Paese”, ha intensificato le speculazioni, con un’allusione, pur non confermata ufficialmente, al coinvolgimento della Russia.

Questa ipotesi, se verificata, solleverebbe preoccupazioni significative sulla sicurezza delle infrastrutture critiche europee e sulla potenziale escalation delle tensioni geopolitiche nel cyberspazio.

L’indagine è ora focalizzata sull’identificazione dei mandanti dell’operazione, la ricostruzione della catena di comando e l’analisi delle motivazioni alla base dell’attacco.

La complessità del caso richiede una collaborazione transnazionale tra le autorità italiane, francesi e lettoni, nonché la cooperazione di esperti di sicurezza cibernetica a livello internazionale.

La vicenda sottolinea la crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici contro il settore marittimo, un obiettivo sempre più allettante per attori ostili desiderosi di compromettere la sicurezza e l’operatività delle navi e dei porti.

Il caso Gnv diventa un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza informatica e di promuovere una cultura della resilienza cibernetica nel settore marittimo globale.